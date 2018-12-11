Ученые рассказали, как рост влияет на секс

Специалисты выяснили, при каком росте мужчины и женщины не комплексуют в постеле. При этом среди сильного пола более половины опрошенных считают себя хорошими любовниками.

Британские ученые провели исследование, выяснив, как от роста человека зависит качество его сексуальной жизни. Специалисты опросили несколько тысяч добровольцев, передает RenTV.

В частности, выяснилось, что мужчины, чей рост составляет как минимум 182 и более сантиметров, более довольны своей сексуальной жизнью и считают себя хорошими любовниками. Среди респондентов таких набралось 58%.

Что касается представительниц прекрасного пола, то наиболее привлекательными себя чувствуют те, чей рост начинается от 152 и более сантиментов. Ученые отмечают, что люди низкого роста оказались более закомплексованными и менее довольными своей сексуальной жизнью.

Ранее специалисты Питтсбургского университета сообщили, что научились возвращать дряхлеющие мышцы к изначальному уровню работоспособности. Исследователи выяснили, почему по мере старения они теряют способность к заживлению.