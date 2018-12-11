Самые крепкие звездные браки

Творческие люди живут эмоциями, им сложнее сдерживать душевные порывы. Возможно, именно поэтому в артистической среде так редки многолетние браки. Творческим супругам нужны потрясения и переживания, которыми питается вдохновение, поэтому удержаться возле одного партнёра им нелегко. Но, как и везде, здесь есть исключения. Эти пары десятки лет счастливо живут вместе и, похоже, даже не думают ничего менять.

1. Актриса Инна Чурикова и режиссёр Глеб Панфилов поженились в 1969 году. Молодые артисты познакомились на съёмках фильма «В огне брода нет», моментально влюбились и поженились. Сыну Ивану 40 лет, он юрист и продюсер.

2. Актриса Вера Алентова и режиссёр Владимир Меньшов поженились в 1962 году. Вера и Владимир нашли друг друга ещё во время учёбы. Им пришлось пережить расставание, но после они сошлись и с тех пор всегда вместе. Дочь Юлия тоже стала актрисой, ей 49 лет.

3. Актриса и режиссёр Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей поженились в 1985 году. Молодые люди встретились во ВГИКе и несколько лет встречались до свадьбы. У пары появилось два сына. К сожалению, старший сын ушёл из жизни молодым, но трагедия лишь сплотила Светлану и Анатолия. Младший сын, которому сейчас 52, стал кинооператором и продюсером.

Смотрите ролик и узнайте о других парах, в которых десятилетиями царит мир.