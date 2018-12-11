Правила стриптиза от Диты Фон Тиз

Красивый и качественно исполненный стриптиз не оставит равнодушным ни одного мужчину. Королева бурлеска Дита Фон Тиз делится секретами впечатляющего стрипа.

Самое главное — красивое белье. Для стриптиза лучше всего выбрать бюстгальтер, трусики и чулки с поясом. В этом наряде тебе должно быть удобно и при этом ты должна чувствовать себя сексуальной.

Не надевай слишком много одежды поверх белья и помни, что тебе должно быть удобно снять ее красиво. Застежки на спине и большое количество крючечков — от этого лучше отказаться.

Вернемся снова к белью — его нужно подбирать очень тщательно. Что касается цвета и материала — оптимальным вариантом является черное кружево. Бюстгальтер должен сидеть как влитой, приподнимая грудь, но чтобы она при этом ни откуда не «выпадала». Чулки можно выбрать в стиле ретро: с продольным черным швом сзади.

Можно надеть стринги, а поверх них еще трусики-слипы. Это дополнительный слой одежды и дополнительный «бонус» твоего стрипа.

Обязательно надевай трусики поверх пояса — ведь нет ничего сексуальнее женщины, на которой из одежды — лишь чулки с поясом.

Что касается одежды, то в идеале это должны быть платья, юбки и кофточки с запахом, которые можно развязать — и они элегантно упадут к твоим ногам. Чтобы не испортить прическу и макияж, лучше не надевать то, что снимается через голову.

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Итак, пора начинать. Стань возле стула и начинай легко покачивать бедрами в такт музыке. Руки пусть свободно скользят, лаская твое тело.

Дальше покажи ему немного тела: наклонись к нему, продемонстрировав декольте, поставь ногу на стул, обнажив подвязку и т.п.

Пришла пора снять одежду и дать ему возможность полюбоваться на тебя в нижнем белье…

Двигайся спокойно и плавно в такт музыке, подразни его. Например, сядь на стул, широко раздвинь, а затем снова сдвинь ноги.

Что касается музыки, то вот несколько классических стрип-композиций:

Nina Simone — «Feelin’ Good»,

Vikki Carr — «The Silencers»,

Red Prysock — «Purple Wail»,

Billie Holiday — «The Stormy Blues» и Juliette Greco — «Deshabillez-Moi».