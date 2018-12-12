10 интимных фактов о мужском теле

Обсуждениями строения женского тела пестрят все издания: как мужские, так и женские. Столько внимания уделяется способам получить оргазм, что иногда становится даже страшно — неужели это настолько сложный механизм?! Не спорим, эти знания очень важны, но о мужчинах говорят почему-то в разы меньше. Хотя их физиология по сложности не уступает нашей.

Мы собрали интересные факты о представителях сильного пола, которые помогут тебе стать лучшей любовницей в его жизни.

У мужчин есть точка G

Их личная точка повышенного удовольствия — простата. Правильная стимуляция этого маленького участка, расположенного недалеко от ануса, способна подарить твоему бойфренду самый интенсивный оргазм в его жизни.

Мужские соски не менее чувствительны, чем женские

Хотя мужские соски и не несут такой важной функции, как женские, нервных окончаний в них не меньше. Мужчинам действительно нравится, когда женщины целуют, лижут и даже покусывают эту деликатную часть тела во время прелюдии.

Крайняя плоть — одна из самых эрогенных зон

Если верить сексологам, то у «необрезанных» мужчин есть шанс получить особое удовольствие. Массаж нежной кожицы крайней плоти пальцами или языком может подарить мужчине весьма необычные, но очень приятные ощущения.

Он любит, когда ты сверху

Во-первых, поза «наездницы» позволяет мужчине любоваться твоим телом, которого он так желает. А во-вторых, физиология устроена так, что именно в таком положении он может максимально растянуть удовольствие.

Прикасаться к мужской коже нужно с силой

Его кожа гораздо толще твоей, потому прикасаться к ней нужно гораздо сильнее. Он должен чувствовать твою страсть.

Минет увеличивает пенис сильнее, чем другие виды утех

На эту тему проводилось исследование, показавшее, что парни, которых балуют оральными ласками, имеют больший пенис, чем те, кто практикует мастурбацию.

Средняя длина мужского члена — 14 см

Эти данные получены изданием Journal of Sexual Medicine. В исследовании приняли участие практически 2 тысячи мужчин. Среди них самым коротким был признан пенис длиной в 4 см, а самым длинным — 26-сантиметровый половой орган.

Доги-стайл — быстрый путь к наслаждению

Мужская физиология обеспечивает самое быстрое и легкое достижение оргазма именно в «позе собаки». К тому же, для него это удивительный шанс лицезреть твою пятую точку, а парни любят сочные попки.

Нажатие на мошонку продлевает наслаждение

Если прижать пальцами его мошонку, будто разделяешь ее надвое, мужчина сможет продержаться в возбужденном состоянии дольше. А это выгодно вам обоим.

Презервативы не делают ваш секс хуже

Хотя многие мужчины и являются ярыми противниками этих средств контрацепции, с физиологической точки зрения, презервативы никак не влияют на качество полового акта. И если у твоего молодого человека нет фобии презервативов и эректильных дисфункций, контрацептив не испортит вашего наслаждения.