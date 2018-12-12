Чего мужчины на самом деле ждут от нас в постели?

Посвятите сегодняшний вечером тому, чтобы проверить, совпадают ли они с желаниями вашего мужчины.

Они ожидают секса

Конечно, если вы две недели назад вышли из роддома или переболели гриппом, не надо устраивать из постели жертвенный алтарь. Этого от вас ждёт кто угодно, но только не любимый мужчина, который ценит ваши отношения и ваше здоровье.

Для секса не нужно повода или подходящего времени. Будьте спонтанны, играйте легко и непринуждённо. Ну и что, что завтра понедельник, а за стенкой первенец? Это жизнь, ждать удобного момента можно вечно. Да, надо уяснить некоторые правила: сексуальная жизнь в квартире с детьми отличается. Не стоит громко выражать свои эмоции и лучше всего делать это под одеялом, если нет возможности повесить на дверь замок. Но не отказывайте мужчине в сексе из-за того, что вы теперь мама и папа.

Они хотят, чтобы нам было хорошо

Мужчина, который вас любит, хочет, чтобы вам было хорошо с ним, ему не надо просто быстро сделать дело и лечь спать. Он с вами, потому что любит. И ему будет очень приятно увидеть удовольствие в ваших глазах. Пусть для этого потребуется чуть больше времени, но дайте ему добиться желаемого. Эндорфины можно и нужно получать не только из шоколада и бананов.

Они ждут проявления инициативы

Ваше первое свидание было давно. Сегодня вы два взрослых человека и уже не важно, кто позвонит первый или первый начнёт ласки. Вы взрослая женщина и знаете, что вам сейчас надо, а он рядом, он — ваш любимый мужчина и будет рад дать все, что в его распоряжении. Если только, конечно, он не вернулся после пятнадцатичасовой смены. Тут лучше укрыть его, выключить в спальне свет и пойти принять ванну с пеной! А инициативу проявите после того, как накормите его завтраком.

Они хотят пробовать новое

Иметь фантазии — это нормально. Не спешите сразу осуждать его и бежать к сексологу. Не обязательно ваш муж мечтает о чём-то ужасном, вдруг ему всего-то хочется, чтобы вы надели туфли на каблуках? Во избежание неловких ситуаций соглашайтесь на те эксперименты, что и сами не прочь попробовать.

Они ждут откровенности

Может быть, ему не интересно слушать про ваших подруг, и у него нет времени, чтобы обсудить ремонт кухни, но выслушать ваши сексуальные предпочтения он всегда рад. Скажите, что вам нравится заниматься сексом при свете. Вдруг окажется, что он мечтал об этом. Расскажите партнёру, где ваши эрогенные зоны — возможно, совсем не там, где советуют их искать мужские и женские журналы. Нормально и правильно обсуждать свои пристрастия в постели с теми, с кем вы эту постель разделяете. До тех пор, пока всё происходит по обоюдному желанию, даже секс стоя в гамаке и противогазе будет считаться нормой.