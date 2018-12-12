9 признаков, что он не забыл свою бывшую

Встречаться с парнем, который недавно прекратил свои отношения, может быть непросто. В то время как он может утверждать, что полностью свободен, его сердце все еще может быть не свободно.

Может оказаться, что он еще не совсем порвал со своим прошлым. Но ведь ты заслуживаешь парня, который на все 100% сосредоточен на тебе, а не на своей бывшей подруге.

Читай девять признаков того, что парень все еще тоскует по бывшей:

Он часто произносит ее имя. Парень, который постоянно говорит о своей бывшей, вероятно, все еще зависим от нее.

Ее имя постоянно упоминается с вещами, которые они приобретали вместе, он может позвонить тебе и невинно назвать ее именем. Остерегайся парня, который делает это в эмоционально напряженные моменты, например во время секса.

Он по-прежнему сердится на нее. Раны от прошлых отношений долго заживают, но чувства к бывшим партнерам должны угасать со временем.

Некоторые пары физически расстались из-за конфликта, но эмоционально еще не могут отпустить друг друга и остаются взаимосвязанными. Если он все еще вспоминает о проблемах в их отношениях, то таким образом пытается напомнить себе, что он все еще обижен на нее, потому что он по-прежнему влюблен в нее.

Он все еще оплакивает отношения. Нормально грустить о расставании, но не тогда, когда ты уже начал новые отношения. Если твой парень продолжает болезненно вспоминать о своей бывшей, значит, он не отпустил ее.

В таком случае тебе лучше держаться подальше от него. Не стоит быть запасным аэродромом, ведь ты заслуживаешь большего.

Он считает ее своей лучшей подругой. Нет ничего плохого в том, чтобы экс-девушку поздравить с днем рождения или отправить ей поздравительное сообщение на Фейсбуке, но плохой знак, если парень поддерживает связь со своей бывшей подругой вскоре после разрыва отношений. Вполне возможно стать друзьями с экс-партнерами, но не в течение года после расставания.

Он сравнивает тебя с ней. Конечно, тебе приятно слышать, что ты намного лучше, чем его бывшая.

Но все же у него не должно быть много таких ассоциаций. Если ты поймаешь его на слове, какая ты классная по сравнению с его бывшей — в постели, на кухне, в спорте — тогда он, вероятно, на самом деле тоскует по ней и пока просто пытается убедить себя, что ты его будущее.

Он не знакомит тебя со своим окружением. Если у тебя завязываются отношения с кем-то, ты должна поделиться этим со всем своим миром. А старые друзья являются частью этого мира.

Так, друзья парня, который все еще увяз в отношениях со своей бывшей, могут раскрыть тебе глаза и удержать тебя от серьезных решений.

Он по-прежнему близок к семье своей бывшей подруги. Если твой парень серьезно связан с семьей своей бывшей, то в какой-то момент он должен понять, что эту связь пора прекратить.

Основным признаком того, что он еще не окончательно порвал отношения со своей экс-девушкой, если он до сих пор общается с ее семьей: к примеру, ходит на футбол с отцом или посещает званые обеды.

Он не возвращает ее вещи. Возможно, у него остались супер удобная футболка или красивое украшение экс-девушки, но ему не следует хранить тонну всех этих вещей.

Если ее фотографии или личные вещи все еще у него, таким образом он сохраняет отношения с помощью ее вещей. С другой стороны он может быть просто ленив. Попроси его вернуть эти вещи. Если он будет сопротивляться, ты узнаешь, что он до сих пор до конца не порвал отношения.

Доверяй своей интуиции. Ты почувствуешь, что твой парень просто не на 100% принадлежит тебе и вашим отношениям. Ты можешь просто сказать, что он не с тобой.