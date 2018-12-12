Как понять, что мужчина хочет серьезных отношений

Можно гадать на ромашке, изучать любительские женские лайфхаки или даже пойти на какой-нибудь псевдо-тренинг. Но продуктивнее если этот «ящик Пандоры» приоткроет сам мужчина. Разгадки поведения сильного пола — от нашего секс-колумниста Романа Гальченко

Итак, вы встречаетесь 10—14 дней. Какие же ЕГО проявления дают понять, что ваши сны, как и начало совместной реальности, явно о чем-то большем, чем просто секс в свободное время?

7 признаков настроя мужчины на «серьезные отношения»:

1. Романтика подстроилась под скоростное время. До дома ныне провожают редко, тем более после первого свидания. Даже на него оба подолгу выкраивают время. Важно, чтобы через час-два после встречи в кафе-ресторане он поинтересовался: спокойно ли ты добралась до своей обители, ну и ненавязчиво выразил довольство знакомством и ожидание продолжения.

2. Я же уже говорил о скоростях времени? Ок, наиболее полно мужчина чувствует «свою» в близости. И откладывать ее не стоит. Если энергетика и действия в интиме его зацепили, то второй секс тоже будет крайне скоро. Короткий промежуток — это важно. И да, в стадии второго или третьего секса он непроизвольно может произнести местоимение «моя» (не так важно последующее за ним слово: там может быть и девочка, и любая нецензурщина, оправданная страстным моментом), сам факт такой формы выражения — большой плюс.

3. Даже за короткий срок Он может вовлекать тебя в свою жизнь. Это, к слову, уход от типичного графика: работа-секс. Плохо, если это просто ужин в кафе, если только он не на четверых. Да, знакомство со своим старым другом и его девушкой (женой) — это твой выход из статуса «невидимки». Стандартный же ужин вдвоем в ресторане больше похож на галочку-обязанность, оправдывающую последующий интим. Поэтому даже совместный просмотр футбола или фильма куда продуктивнее.

4. Ночевка у него дома по его же инициативе (4—6 встреча).

5. Он не просто интересуется твоими делами про между прочим, но запоминает детали и, условно, через день уточняет развитие ситуаций из услышанного ранее.

6. При тебе говорит с друзьями/родителями по телефону (а не на балконе или в другой комнате), и его манера общения с ними не сильно отлична от общения с тобой.

7. Не уходит от вопросов на темы ошибок прошлого, как и сам инициирует разговоры о будущем.

Если все так, то шанс, что ОН не просто вежливый мужчина или ловкий обманщик, а искренне заинтересованный в тебе человек, крайне велик.