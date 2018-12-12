8 плюсов высокого бойфренда

Любые природные данные имеют свои преимущества. Мы писали о том, каково быть высокой и невысокой девушкой, дамой с пышным бюстом или с мальчишечьей фигурой. Нам нетрудно найти плюсы в худощавом парне, мускулистом или полном. Сегодня настала очередь Оды высокому спутнику жизни.

Достать для вас коробку с антресолей? Да не вопрос! Конечно, при необходимости вы справились бы и сами. Но это так приятно — любоваться, с какой грацией он делает то, что другим без спецсредств вроде табуретки недоступно.

С ним вы можете чувствовать себя миниатюрной, а для девушки это всегда приятно. К тому же бриджи, которые вы у него одолжили, на вас будут смотреться как полноценные штаны.

Когда вы идете куда-то, вы можете надеть обувь на высокой шпильке или балетки— все равно каблук погоды не сделает. И даже на пятнадцатисантиметровой платформе а-ля Леди Гага вы не рискуете оказаться выше его. В принципе, ничего нет страшного в том, чтобы возвышаться над спутником. Но так оно как-то уютнее.

Сколько высоких парней нужно, чтобы ввернуть лампочку? Один. Никому не придется держать стремянку, потому что он и без нее до люстры дотянется. Точнее, ему и тянуться не придется.

Его любовно выбранная, а то и специально заказанная по мерке кровать — это аэродром, и вы можете вольготно раскинуться на ней морской звездой.

С ним вы чувствуете себя как знаменитость в компании личного телохранителя. И мало кто рискнет вас обидеть.

У вас крепкие, подтянутые икры, потому что вам то и дело приходится привставать на цыпочки, чтобы поцеловать его. Полгода таких упражнений — и вы балерина.

Вам будет трудно разминуться в метро, и вы не потеряете его в толпе, потому что он возвышается над ней. А вы любуетесь им со стороны и с гордостью думаете: «И это все — мое».