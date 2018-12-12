«Семью не хочу, детей тоже»

После 25 лет даже самый заядлый холостяк задумывается о том, чтобы примерить на себя роль мужа и отца. Корреспондент SHE поговорила с неженатыми мужчинами и выяснила, что у части опрошенных к 30 годам весьма размытое представление об избраннице. А говорят, что с возрастом сложнее влюбиться. Но три определившихся сибиряка все же рассказали, какую жену хотят, — их видение сильно отличается от того, которому учат родители. Оказалось, им не нужна домохозяйка у плиты — будущую жену они представляют мудрой авантюристкой.

Станислав, 26 лет, исполнительный продюсер

«Мне нравятся яркие девушки, открытые к общению и целеустремленные. Не стоит забывать про женственность.

В любых отношениях главное — понимание и доверие, если этого по каким-то причинам нет, то нет и будущего. Девушка должна работать или не должна? Давайте будем честными, тут не нам, мужикам, решать. Если есть желание и возможность, то почему нет, но если это идет в ущерб семейной жизни, воспитанию детей, то стоит вопрос о целесообразности.

Я не боюсь умных женщин, девушка должна быть мудрой — это точно, в конце концов, именно на них лежит основное воспитание детей. Возможно, буду приземлен и предсказуем: не люблю ложь. Мне почти 27, карьера карьерой, но все чаще приходят мысли о семье. Искусственно этот процесс не поторопишь, можно, конечно, но лучше не стоит».

Сергей, 25 лет, менеджер продаж, фотограф

«Очень большую роль играет характер, домашняя тихоня не для меня. Я люблю путешествовать — и чаще всего делаю это спонтанно, и если моя спутница не может сорваться внезапно со мной, то явно нам не по пути. В первую очередь девушка — это друг и товарищ, и в огонь и в воду, и посреди ночи поехать бургеры есть.

Если девушка доступна для других — нет. Если это моя — то моя на 200%. Не то чтобы паранджа и амбарный замок на дверь. Само отношение. Я очень ревнивый и не люблю, когда меня провоцируют. Курящие девушки тоже не в почете.

Домохозяйка или работающая — сложный вопрос. С одной стороны, хочется домашнего уюта, с другой — какой в этом смысл, если меня дома не бывает. Так что вариант работающей девушки приветствуется.

(Прим.ред. : Как вы относитесь к сильным, независимым женщинам?) Для меня более приемлемо либо равноправие, либо моё доминирование. Приятно осознавать, что человек зависит от тебя и ты тянешь двоих.

Я не могу сказать, какую жену хочу. Сейчас система семейных ценностей уже давно отошла от стандартов, которые были у наших родителей. Жены работают, мужчины сидят с детьми. Мне сложно ответить на этот вопрос. Наверное, ко второму браку смогу точно ответить, надо жениться, чтобы узнать.

Я осознаю, что скорее готов жениться, именно морально, но есть несколько моментов, которые необходимо подготовить, заложить фундамент. Жильё, стабильность в работе и нажитый капитал».

Виктор, фотограф

«У меня нет представления о каком-то определенном образе девушки. Она должна ухаживать за собой и быть приятной внешне, в общении. Моя девушка летит со мной на край света, гуляет часами под дождем в Нью-Йорке, сидит на пассажирском сиденье тысячи километров, обнимая меня, ночует со мной в машине где нибудь среди гор Австрии.

Чтобы я заметил девушку в толпе, она должна быть привлекательной. Привлекать внимание — не важно чем, это может быть что угодно: красивые длинные волосы или очень стильный "лук", а может быть, она просто будет улыбаться.

Я не приемлю вранье, не вижу смысла общаться с человеком, который тебя обманывает, а тем более если изменяет. Ведь существуют свободные отношения, и не нужно что-то придумывать.

Девушка должна быть в первую очередь личностью, а не амёбой. У нее должны быть какие-то личные цели, мечты, увлечения. Девушки с целями забеременеть и таким способом выйти замуж, а потом готовить борщи, — не для меня.

Каждый человек должен быть самодостаточен, не важно, мужчина это или женщина, никто никому ни в чем не обязан. Я бы никогда не хотел классической свадьбы, классической жены и всего классического. Если свадьба, то где-нибудь в ледниках Исландии или на крыше "Рокфеллер Центра" в Нью-Йорке, но об этом пока слишком рано. Да, будет классно найти девушку с такими же взглядами на жизнь, как у меня: любящую путешествовать, радоваться жизни, а главное — всегда улыбаться. Я бы с радостью разделял эмоции от путешествий с таким же человеком, как я. Семью не хочу, детей тоже. Я считаю, что перед созданием полноценной семьи нужно посмотреть весь мир, а потом уже дети и прочее».