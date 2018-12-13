Повторные браки: 10 главных моментов

Собираясь связать свою жизнь с новым человеком, вы должны серьезно подойти к этому ответственному моменту. Вот лишь несколько тонкостей, которые нужно обсудить до официальной регистрации

Несколько веков назад наши предки повторно вступали в брак в случае смерти одного из предыдущих супругов. В основном, это касалось женщин, так как в такой ситуации они оставались одни с детьми на руках. Однако сейчас совсем другие времена, люди вступают в повторные браки, по большей части, из-за разводов, а не из-за вдовства. Как правило, окружающие считают, что дети от предыдущего брака будут страдать в новой семье, которую создает один из родителей. Но это не так. Худший период в жизни таких детей — сам развод и предшедствующая ему подготовка.

Если в вашей жизни грядут перемены, связанные с изменением статуса, а именно — повторный брак, мы советуем вам ознакомиться с основными моментами, которые помогут вам избежать многих ошибок в построении новых отношений.

Важно договориться на берегу

Обычно, когда человек вступает в повторный брак, за его спиной большой опыт семейной жизни, а также дети, сформировавшиеся представления о жизни, свой режим, распорядок дня. Эти моменты нужно учитывать каждому из партнеров, прежде чем официально заключать брак. Подумайте, готовы ли вы мириться с таким положением дел, допустим, у вашего партнера есть традиция — уезжать раз в год с семьей в отпуск в довольно разорительном для кармана направлении. Сможете ли вы финансово поддержать традицию своей новой семьи?

Кроме того, нужно быть готовым к тому, что у вашего будущего мужа или жены есть определенные обязательства, вытекающие из прошлого брака: кредиты, родственники, которых нужно обеспечивать в случае необходимости.

Если у вашего партнера есть дети, обязательно узнайте, как воспитывается ребенок (или несколько детей), возможно, вас не будет устраивать такой подход к воспитанию, тогда конфликтов не избежать.

Даже если ваши интимные отношения прекрасны, мы сейчас говорим об официальном оформлении отношений. Уточните вопросы насчет имущества, финансового положения, наличие кредитов. Есть ли у будущего мужа (или жены) хронические заболевания, и как он с ними справляется, какая сумма уходит на лечение. Все это необходимо прояснить, потому что после росписи в ЗАГСе все проблемы и образ жизни партнера несомненно повлияют на вашу жизнь.

10 моментов, на которые нужно обратить внимание:

У детей в повторном браке удваивается количество родителей

Были мама и папа, а теперь их уже по двое. Нужно определиться, у кого какая ответственность за ребенка в данном случае. Нам хочется, чтобы будущий супруг относился к нашему ребенку от предыдущего брака с такой же любовью. Однако у ребенка уже есть родители. Что же делать? Если дело касается внутреннего распорядка: когда покормить и уложить спать, этим вопросом занимается мамин новый муж. В случае, когда дело касается каких-то глобальных изменений, например, смена школы, тут уже подключается биологический папа. Хотя, он может и отказаться, тогда ответственность снова ложится на нового супруга.

Другая сложная ситуация: один из супругов вступает в брак впервые, а другой — второй раз

Для человека без родительского опыта довольно сложно связывать свою жизнь с человеком с детьми. Ситуация становится чуть лучше, когда от этого супруга не требуют особого участия в воспитании, в какой-то степени он становится ребенку старшим другом. Эта позиция хороша тем, что здесь не требуется воспитательная модель, вы общаетесь почти на равных.

Похожий случай, когда дети живут с мамой и часто навещают отца

Важно выделить для таких детей личное пространство в случае, если нет возможности выделить отдельную комнату. Ребенок не должен чувствовать себя гостем. Однако для него может стать непривычным распорядок в новой семье: разное время обеда, отхода ко сну и т. д. Нужно объяснить все эти особенности ребенку. Конечно, это не значит, что нужно посвящать детей во все бытовые детали, достаточно просто обойтись общими правилами и установками.

Дети не относятся с одинаковой любовью к новому «родителю»

Таким образом они показывают, что ценят родных родителей намного больше. И если вы слышите, как ребенок ругает мачеху или отчима, это значит, что он на стороне родителя, с которым живет. Вам необходимо не занимать какую-либо из сторон, а быть наиболее нейтральным звеном в этой цепи.

Бывает, что ребенок устраивает бунт против нового мужа или жены одного из родителей

Ребенок будет продолжать это делать до тех пор, пока в нем живет надежда на воссоединение родителей. В зависимости от возраста, провокации могут отличаться. Проследите за собой, что вы делаете, если на ребенка жалуются в школе: если звоните отцу, будьте уверены, когда ребенок уловит взаимосвязь, ситуация будет продолжаться из раза в раз. Нужно мягко и доходчиво, без шокирующих юный мозг подробностей, объяснить, что между вами, родителями, произошел конфликт, поэтому воссоединение просто невозможно. В большинстве случаев это помогает решить проблему.

Ваши родители могут поддержать вашего бывшего мужа

Может быть, они никогда не любили зятя, но у них есть неоспоримый аргумент: он — отец ваших детей. Старшему поколению не стоит вмешиваться в дела детей, а тем более привлекать внуков. В этом случе нужно предупредить родителей, что вы можете сократить их общение с внуками, пока бабушка с дедушкой не оставят эту тему.

Очень многие люди считают, что новость о новой жене папы может нанести психологическую травму

Все не так. Ребенок понимает, что жизнь на разводе не заканчивается, она продолжается, но уже немного по-другому. Он может вас упрекать, что вы преключили внимание на свою личную жизнь и уделяете ему все меньше внимания. Однако и этот период заканчивается. Вообще, родителям очень легко внушить, что «из-за развода ребенок несчастлив». С чего вдруг? Разве не знаете, что и в полных семьях дети порой страдают еще больше, чем дети разведенных родителей.

Ребенок устанавливает контроль за одинокой матерью

Ему не хочется потерять и второго родителя. В этой ситуации ребенок присваивает себе роль «родителя» для своей матери. Как только мама начинает куда-то собираться, ребенок тут же начинает дотошно изучать ее круг общения, список телефонных контактов.

Мачеху может не устраивать наличие сына у мужа

Отвращение может возникнуть на физическом уровне. Ее может напрягать присутствие чужого ребенка в ее собственном мире, состоящем из мужа и, возможно, их совместного ребенка. Отсюда вопрос к папе — где он совершил ошибку, когда договаривался с будущей супругой о совместном проживании?

Дети переживают внутренний конфликт, который не озвучивают взрослым

К какой семье я отношусь? Изменилось ли мое положение? Остались со мной моя фамилия или я теперь должен принадлежать новой семье? Такие вопросы обычно не задают родителям, о них, как правило, узнает психотерапевт.