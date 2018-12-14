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Что мужчины ждут от своей избранницы 

WMJ.ru 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Секс по дружбе"
Колумнист WMJ.ru писатель, психолог и коучер Андрей Райдер разбирался, есть ли идеальная формула женского поведения в отношениях с мужчиной и если есть, то в чем она заключается.
Многие задаются подобным вопросом, а ведь это на самом деле несложно, и, хотя в любовных делах все индивидуальны, можно смело выделить пять условий, выполняя которые женщина навсегда удержит сердце мужчины. Пятнадцать лет занимаясь темой близких отношений и прекрасно разбираясь в этом, я уверяю, что почти любой мужчина ждет от любимой: 1. Эмоциональной поддержки. 2. Заботы и комфорта. 3. Игривости и интриги. 4. Ухоженности и сексуальной привлекательности. 5. Его собственной сексуальной удовлетворенности.
Если все это мужчина от своей избранницы получает, то возводит ее на пьедестал любви, ценит и не помышляет об изменах. По сути, это азбука отношений. Это и условия их стабильности, и условия сохранения мужской любви. А поскольку каждое из условий важно по-своему, рассмотрим их по отдельности.

Эмоциональная поддержка женщиной мужчины

Мужчине важно уважение и признание, тем самым он самоутверждается и этого в первую очередь ждет от любимой женщины — от человека, который ближе всех к нему, которому он доверяет и на которого может опереться по жизни. Чтобы оправдывать надежды любимого, женщине нужно:
— Демонстрировать веру в своего мужчину;
— Подчеркивать его значимость и исключительность;
— При малейшей возможности хвалить его;
— Радоваться вместе с ним его успехам;
— Поддерживать его в трудных ситуациях;
— Сопереживать ему при неудачах;
— Как можно меньше критиковать его.
Если женщина во всем поддерживает мужчину, сопереживает ему, интересуется его делами, если она эмоционально близка ему и проявляет чуткость, он будет ею дорожить. Чувствуя себя в ее глазах самым важным, самым лучшим, самым нужным, он видит в ней родственную душу, а то и музу. От таких женщин редко уходят.

Забота о мужчине и его комфорте

Это условие имеет материальную и психологическую составляющие. В части материальной составляющей все, в общем, ясно. Это значит быть заботливой женой и хорошей, рачительной хозяйкой, старательно заботящейся о семейном очаге. Как бы протокольно такое ни звучало, но без этого никак.
Под психологической составляющей комфорта имеется в виду психологическая атмосфера в доме и бесконфликтность отношений. Ничто не разрушает их так быстро, как затянувшиеся конфликты. И здесь примиряющей стороной стоит выступать в первую очередь женщине, ей нужно проявлять большую гибкость. Идя на компромиссы и подыгрывая мужчине, мудрая женщина умело сглаживает конфликты. Любовное гнездышко вьет скорее она, и именно она определяет ощущение домашнего тепла, испытываемого мужчиной.

Наличие интриги в отношениях и игривость женщины

Любовь — игра, самая увлекательная и интересная игра в жизни. Чтобы отношения не стали пресными и привычно скучными, нужно поддерживать в них ощущение интриги, и ключевая роль здесь за женщиной. Ей важно оставаться самой собой, быть игривой кошечкой, а не становиться в восприятии мужчины привычной домохозяйкой и солидной матерью его детей. Если она не поддразнивает мужчину, не заигрывает и не совращает, если полностью зависит от него, предсказуема и до конца понятна, его может потянуть на сторону — за игрой, охотой и интригой.

Ухоженность и сексуальная привлекательность женщины

Мода на «натуральность» оказывает дурную услугу сексуальности, да и многие женщины с годами пренебрегают уходом за собой, считая, что их должны любить такими, какие они есть. Они расслабляются, а зря, никто им ничего не должен, не те сейчас времена.
Конечно, за этим стоит работа, время и деньги. Но других вариантов нет. Если женщина не введет в привычку трудиться над своей внешностью, чтобы выглядеть ухоженной, если позволит себе расслабиться в этом отношении, пусть не удивляется роли домашней тапочки, которой прощают и помятость, и потертость, и бесформенность, но и относятся к ней соответствующим образом. Да, женщине в этом отношении сложнее, чем мужчине, и ей приходится больше работать над внешним видом. Но таковы законы природы. Мужчина любит глазами, и тут ничего не поделаешь. Иллюзии в этом отношении опасны.
Нравится такое женщинам или нет, но без секса для мужчин не существует полноценной любви. Правило NO SEX — NO LOVE здесь действует на сто процентов. Другими словами, хороший секс с любимой женщиной — это и есть высшее проявление любви для мужчины, именно секс в первую очередь укрепляет ее. Чувственность отношений при этом не перечеркивается, она важна для мужчины, но секс выступает фундаментом его любви.
Понимая и принимая это, женщина может идеальным образом выстраивать отношения с мужчиной, используя свою сексуальность. И с другой стороны, если мужчине не хватает секса, отношения будут нестабильными. Как бы цинично такое ни звучало, но путь к сердцу мужчины лежит через яйца, и это действительно так.
И хотя, возможно, тебе покажется грубым такой финал, поверь, он реалистичен. «Что нужно мужчине от женщины?» — ведь мы задались этим вопросом. Я постарался четко ответить на него.
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