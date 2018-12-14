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Что мужчина думает об утреннем сексе 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Вопреки распространенному мнению, утренний секс нравится не всем подряд. Впрочем, он лучше дневного, когда вы уже приняли душ, позавтракали, поработали… Вот что мужчины обычно думают об утреннем сексе.

1. Доброе утро!

Нет, не стоит сейчас целоваться. Если тебе хочется чего-то этакого, лучше погладь «этакое» или просто скажи: «А давай-ка займемся сексом!» Поцелуи после 10 часов сна — не лучшая идея.

2. А теперь в душ

Да-да, вдвоем, и мы сможем начать прямо там. И совершенно неважно, станем мы от этого чище или грязнее — зато обоим понравится.

3. Будь сверху

Я еще наполовину сплю. Я, конечно, скоро проснусь, но буду рад доверить тебе часть работы. А если сразу лягу сверху, могу уснуть обратно и раздавить тебя.

4. Не целуемся

И вообще не стоит соприкасаться головами. Поза догги-стайл явно была придумана любителями утреннего секса.

5. Я слишком голоден, чтобы долго держаться

Для длительного секса стоит сначала заправиться завтраком.

6. Очень хорошо, что день так начинается

Мало в жизни более приятных вещей, чем секс, так что мы можем продолжать ничего не делать еще часов пятнадцать.

7. Погоди, это секс или сон?

Есть ли разница между неспешными тантрическими движениями и просмотром снов? Где грань между ними?

8. А плечи еще спят

Так что я могу, конечно, продолжить, но без поддержки не обойтись.

9. Ура!

Кажется, мы оба добились, чего хотели.

10. А теперь — обниматься и спать

Я устал и вернусь в постель. А потом проснусь, и мы опять займемся утренним сексом. Кажется, мы попали в бесконечный круговорот этих двух приятных дел.
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