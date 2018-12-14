Как «отключить» голову во время секса

В суматохе большого города все мы пребываем в стрессе, не можем расслабиться. Напряжение сильно сказывается на интимной жизни. WomanHit.ru подобрал несколько техник, которые принесут вам удовлетворение

В интимной сфере человека часто возникает множество проблем. Однако эта область человеческой жизни обычно не обсуждается в широких кругах. Частым препятствием к полноценной сексуальной жизни у женщин является невозможность «отключить» голову и расслабиться.

Практически каждой женщине знакома ситуация, когда наступает тот самый момент близости со своим мужчиной, а в голове совершенно отвлеченные мысли вроде «надо записаться на массаж», «а стоит ли эта сумочка своих денег?», «встретить маму на вокзале в субботу или заказать ей такси». Согласитесь, сложно отдаться эмоциям и чувствам, когда голова забита посторонними вопросами, которые, как кажется женщине, нужно решить именно сейчас.

Чтобы отбросить ненужные навязчивые мысли, попробуйте освоить действенные практики расслабления. Они будут полезны не только перед сексом, но и просто в повседневной жизни в конце дня.

Старайтесь часто расслабляться. Пробуйте каждый день, хотя бы понемногу. Зная нашу сумасшедшую жизнь с ее бешеным ритмом, расслабление становится не просто блажью, а необходимостью для сохранения и поддержания психического здоровья. Допустим, у вас был напряженный день, вы выполняли ответственное поручение, переволновались, обязательно найдите время в конце дня на то, чтобы привести мысли в порядок, займитесь физическими упражнениями. К сведению, состояние беспокойства может перерасти в хроническое.

Есть много практик, вы можете попробовать хотя бы несколько из них, но выполнять их регулярно, не так сложно потратить минут 15 на простое упражнение.

Одной из самых действенных практик является тряска. Включайте музыку, либо делайте в тишине. Суть в том, чтобы протрясти все тело: руки, голову, ноги. Учтите, что нужно постоянно менять ритм, иначе одни ваши мышцы будут расслаблены, а другие — в напряжении. Главное, делайте эту практику в хорошем настроении. Прислушайтесь к своему телу, не думайте ни о чем.

Еще одна практика, заслуживающая внимания, — это валяние. Делается она так: ложитесь на пол и начинаете перекатываться с боку на бок, всем телом прижимаясь к полу, постарайтесь охватить максимальную площадь. Но делайте это медленно, отдаваясь ощущениям. Поверьте, практика очень действенная.

В случаях, когда валяться и трястись не получается, попробуйте дыхательное упражнение. Оно делается очень легко и просто. Вы вдыхаете, собираете накопленное напряжение в теле, а затем резко выдыхаете. Через 10 минут вы почувствуете настоящее облегчение.

Одним из приятных способов расслабиться также является танец босиком. Чередуйте быстрые и медленные композиции, чтобы ваши мышцы могли переходить из одного состояния в другое. Попросите ваших домашних вас не беспокоить, только так вы сможете отдохнуть. Суть этого танца не в том, чтобы соблазнить мужчину, вы должны раскрыться для самой себя, найти свое природное начало. Если очень захотите, залезьте в «шкуру» какого-нибудь животного на ваш выбор. Как известно, из-за стресса вырабатывается адреналин, который полезен днем при выполнении какой-то важной задачи, но вот вечером он совсем ни к чему, так как с повышенным уровнем адреналина расслабиться и получить удовольствие во время секса у вас не получится. Так что танец будет как нельзя кстати.

Попробуйте дыхание животом. Вдыхайте, пока живот не округлится, как воздушный шар, затем выдыхайте, также задействуя живот, чтобы он сдулся и принял первоначальное положение. Наиболее удобным для выполнения этого упражнения будет положение, когда вы лежите на спине. Ноги подберите так, чтобы они были согнуты в коленях. Таким образом вы дадите отдохнуть животу и пояснице. Положите одну руку на грудь, а вторую — на живот. Тщательно следите, чтобы процесс дыхания происходил через живот, иначе все усилия будут напрасны. Упражнение несложное, его легко можно выполнять каждый день.

Как считают многие психологи, любая женщина рождена для того, чтобы услаждать и наслаждаться самой. В йоге считается, что женская энергия, которая является энергией наслаждения и энергией второй чакры, находится в матке. Если в голове хаос, путь к удовольствиям вам закрыт, так как наслаждение — это не про голову, а про тело. Поэтому так важно научиться слышать свое тело, для чего требуется освободить голову. Тогда секс для вас обоих станет только приятным времяпрепровождением, на которое нельзя пожаловаться.