Как понять мужчину: советы психолога

Мужчины и женщины созданы друг для друга, но между ними часто возникают конфликты из-за того, что одному невозможно понять логику тех или иных поступков другого.

Почему он всегда откладывает все важные дела на потом? Неужели так сложно запомнить даты рождения родственников? Как можно постоянно игнорировать просьбы закрыть зубную пасту или сложить вещи в шкаф?

Почему время от времени мужчина становится замкнутым и холодным, хотя причин для этого нет? Так много «почему» мучает женщин, а на самом деле всё просто: мы мыслим и чувствуем по-разному. Так устроено природой, и изменить это невозможно, но можно понять и принять некоторые особенности мужского мышления.

Как мыслят мужчины

открывает только секцию с работой;

берёт нужные «папочки»;

закрывает её;

переходит к следующей секции. Как работают женская и мужская психика? У женщин всё едино: все мысли, дела, планы, мероприятия, события находятся в едином «пространстве» без границ и перегородок. Представим большой сундук с кучей разных вещей − это и будет женская психика. Всё под рукой, поэтому реакция на совершенно разноплановые события мгновенна. Женщина способна варить суп, смотреть сериал и решать профессиональные вопросы по телефону одновременно. У мужчины всё иначе. У него в голове куча разных «шкафчиков», запертых на ключ. Все события и сферы жизни разбиты на отдельные секции — семья, друзья, работа, игры, отдых. Одновременно все ящики открытыми быть не могут. Когда мужчина думает о работе, он мысленно выполняет следующие действия:

Когда нужно сказать мужчине что-то важное, удостоверьтесь, что он смотрит на вас и слушает. Его внимание в этот момент не должно отвлекаться на телевизор, компьютер или других людей. Один вопрос — одна тема. Нужны паузы, если тема разговора меняется и затрагивается другая «секция». Если женщина увлеклась, мужчине стоит попросить её остановиться и решать вопросы из разных сфер поочерёдно. Для этого нужно время. Когда мужчина листает журнал или чинит розетку, а женщина подходит и начинает обсуждать с ним семейные планы, то мужчина её не слышит. У него открыты «ящики» с отдыхом или ремонтом, и он — только там. Чтобы услышать женщину, он должен аккуратно положить все «папочки» на место, закрыть «шкафчик» с отдыхом или ремонтом на ключ, потом найди секцию «семья», открыть её и взять нужную информацию. Всё, теперь мужчина на одной волне с женщиной. Но к тому времени многие дамы уже до предела раздражены отсутствием немедленной реакции со стороны супруга. Особенно сложно для мужчины, когда женщина в разговоре затрагивает одновременно несколько тем — родственники, планы на лето, проблемы с детьми, а заодно спрашивает, как дела на работе. Здесь мужская психика начинает «виснуть», так как нет времени на открытие и закрытие «ящиков» с разными сферами. Мужчина раздражается, и в итоге возникает конфликт. Как же быть?

Тишина и уединение как способ справиться с негативом

Если мужчина угрюм и не хочет разговаривать, не давите. Лучшей поддержкой со стороны женщины будет оставить его одного на некоторое время. Мужчина в свою очередь должен учиться объяснять свои чувства и потребности женщине. Если вы чем-то расстроены, то просто скажите супруге, что вам нужно час-полтора покоя. Женщина очень эмоциональна, поэтому при возникновении проблемы ей нужно выговориться, и она почувствует себя спокойно. Мужчине нужно всё с точностью до наоборот. Для решения проблемы или обдумывания ситуации ему нужен полный покой и уединение. Ему не нужна поддержка в этот момент, так как его психика способна сама справиться с нагрузкой и негативом. Если женщина не может держать эмоции в себе, и ей их нужно обязательно сбросить во внешний мир, то у мужчины есть собственный внутренний «переработчик эмоций». Главное в это время — не подойти с расспросами. «Всё хорошо? Что-то случилось? Почему ты мне ничего не рассказываешь?» Любой «прорыв» из внешнего мира в этот момент будет воспринят мужчиной как угроза. Он начнёт защищаться, чтобы закончить начатую внутреннюю работу. И здесь опять возможен конфликт, так как женщина, подойдя с добрыми, как ей кажется, намерениями, получит в ответ раздражительность.

Раньше мамонт, сейчас — карьера

Нужно поддерживать стремление мужчины сделать карьеру. Это цель его жизни, его естество. Мужчины, почаще обнимайте и целуйте своих половинок. Женщины, хвалите супругов за успехи на работе и не критикуйте за редкие выходные. Психика у мужчин более «заточена» под карьерный рост, чем у женщины. С древних времён главной обязанностью мужчин была добыча крупного мамонта, чтобы хватило надолго и всем членам племени. Это чувство и сейчас никуда не делось. Подсознательно забота о семье у мужчины всегда связана с работой. Если муж много работает, то он действительно делает это ради близких ему людей. Так реализуется его инстинкт добытчика. Семья сыта, одета, согрета — в этом и проявляется любовь мужчины. Эмоции, объятия, разговоры по душам присущи больше женской натуре. Женщина же думает, что если супруг редко обнимает и не любит разговоры по душам, значит, он не любит её. Это не так — просто он иначе показывает свои чувства, а проблемы решает внутри себя.

Перевоспитать взрослого человека невозможно. При желании можно лишь «сломать» психику мужчины, доведя его до невроза или апатичного состояния. Но это уже будет не любовь, а эгоизм. Мужчины и женщины удивительны в своей разности. Нужно знать и понимать некоторые особенности в характере и личности своего близкого человека, так как спорить с природой не имеет смысла. Принимайте и любите друг друга такими, какие вы есть!