10 интимных фетишей, о которых вы вряд ли слышали

В наше время, когда открытое сексуальное желание уже не является чем-то предосудительным, сложно себе представить, что мы чего-то не знаем о сексе и его проявлениях. А уж про такую разновидность сексуального поведения, как фетишизм, известно с незапамятных времен. По определению, фетиш — это предмет, действие или часть тела, чье реальное или воображаемое использование необходимо для удовлетворения сексуальных потребностей.

Ну кто не слышал о неудержимом влечении к женским ножкам или обуви, некоторым предметам нижнего белья и просто к униформе? Мы решили собрать такие сексуальные фетиши, о существовании которых вы даже не подозревали.

Воздушные шары

Люди со страстью к воздушным шарам испытывают сексуальное удовольствие от прикосновения к ним, а некоторых приводит к оргазму тот момент, когда шар взрывается. Кстати, возможно, это объясняется тем, что у человека вырабатывается адреналин, как только он слышит звук лопающегося шарика, а вместе с томительным ожиданием это приносит двойное удовольствие.

Форнифилия

Вы когда-нибудь хотели вести себя как предмет мебели? Форнифилы хотят. Некоторые, наоборот, любят, чтобы кто-то изображал мебель для них. Этот фетиш — одна из традиций БДСМ-субкультуры. Он стал особенно популярен в 1970-е годы после выставки художника Аллена Джонса, посвященной «мебели из людей».

Плюшефилия

Наверное, самый милый и забавный фетиш. Если только забыть о том, что такие люди испытывают сексуальное влечение к мягким игрушкам…

Формикофилия

Разновидность зоофилии, только формикофилы возбуждаются от того, что по ним ползает что-нибудь мерзкое, например насекомые.

Хиерофилия

Хиерофилы возбуждаются от любого взаимодействия с религиозными предметами или даже от их созерцания.

Пигмалионизм

Помните миф про любовь Пигмалиона к сделанной им статуе Галатее? Так вот таких людей влечет к любому неподвижному изображению человеческого тела, а сексуальное удовлетворение они получают от обладания этим предметом и прикосновений к нему.

Краш-фетиш

Вид сексуального удовольствия, при котором возбуждение происходит, когда человек противоположного пола давит ногами какие-либо предметы, продукты питания или даже мелких животных (а вот это уже переходит границы забавного сексуального пристрастия). Также это относится к просмотру так называемых краш-видео.

Клептолагния

Вас никогда не возбуждала мысль быть ограбленным? Тогда у вас точно нет фетиша под названием клептолагния. Людей возбуждает страх и подскакивающий адреналин при краже, а если их еще и прижмут к стенке и как-то зафиксируют руки, то им будет еще приятнее.

Маскалания

Сексуальное влечение к подмышкам, при котором человек испытывает удовольствие от прикосновения к этой части тела, фантазий о ней и ее запаха.

Симфорофилия

А вот это уже, пожалуй, опасное влечение — человек с симфорофилией испытывает сексуальное удовлетворение от наблюдения за трагедией или от ее непосредственной инсценировки. Причем это понятие охватывает такие примеры, как дорожная авария, пожары, разрушение моста и даже цунами.

Механофилия

Все любят машины, особенно мужчины, но кто-то их любит слишком сильно. Механофилия включает в себя влечение не только к автомобилям, но и к мотоциклам, грузовикам, вертолетам и даже самолетам. Некий Эдвард Смит однажды признался, что занимался сексом более чем со ста машинами. Даже знать не хотим, что это вообще значит…