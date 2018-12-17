4 веских довода перестать симулировать оргазм

Это могло начаться много лет назад. Во время первой близости с вашим мужчиной вы имитировали оргазм, чтобы не ранить его чувства или не выглядеть бревном в постели. В следующий раз вы притворились, потому что опять что-то ничего не получилось. И понеслось. Или вы всю жизнь не испытывали оргазмов во время близости, но подкрепив свое воображение фильмами для взрослых, поняли, как правильно себя вести. Или до рождения ребенка все было хорошо, но после все ощущения куда-то делись, и для сохранения брака вы вырешили ничего не говорить. Ситуации могут быть разные, но суть одна — ваш партнер думает, что все в порядке и что ничего менять не надо. А значит, все так и останется. Почему пора это прекратить (и как это сделать) — в нашем материале.

Что говорит статистика

Из множества исследований известно, что большинство женщин не испытывают оргазма во время обычного полового акта без дополнительной стимуляции. Большинство — это 8 из 10 женщин. И даже с дополнительной стимуляцией к финишу приходит далеко не каждая, а всего лишь порядка 52%. Что-то мешает. И заставляет притворяться. К инсценировкам оргазма со стонами, объятиями покрепче, царапаниями, оргазмическими извиваниями и другими хитростями прибегает почти 70% женщин.

О том, что женщины могут притворяться, некоторые мужчины уже начали подозревать. О том, что притворяться могут и мужчины, уверена, женщины вряд ли догадываются. А зря. Мужчины тоже научились обманывать в постели и имитировать оргазм. Достаточно громких стонов, нескольких судорожных телодвижений и срочно убежать в ванную со своим презервативом. Не всякая же дама будет проверять его наполненность. Таковых имитаторов набирается уже порядка 28%. Да, они тоже устают, им тоже что-то мешает, не нравится поведение партнерши, которая уверена, что в позе морской звезды, выброшенной на берег она уже вызывает экстаз. Но сейчас мы поговорим о женщинах.

Почему не стоит симулировать оргазм

Описывая секс, многие издания стараются внушить женщинам, что если нет оргазма, то это не секс, а непонятно что. И далее прилагается список, в котором виновными значится женская зажатость, неумение работать с собственным телом, мужское самомнение, которое росло на благодатной почве. Ведь его предыдущие партнерши все были от него в восторге (притворщицы), так что мужчина свято уверен, что проблема не в нем. И, конечно, желание угодить партнеру, чтобы не расстроить или прекратить его поиски заветной оргазмической кнопки в вашем теле. В любом случае, «безрезультатный» половой акт будет записан в неудачи, и далее начинается имитация оргазма.

1. Вы лишаете себя удовольствия

Секс — это не только кульминация. Это еще и обмен эмоциями. А симуляция удовольствия блокирует наступление естественного оргазма, так как вы сосредоточены не на своих ощущениях, а на изображении бурной деятельности. Вместо этого театра вы могли бы потратить время на то, чтобы отдаться потоку эмоций и для начала просто получить наслаждение от близости, прикосновения тел, поцелуев, энергии между вами.

У женщины оргазм зарождается не только в теле, но и в мозге. И если концентрироваться не на процессе, то оргазм не наступит, так как мозг занят совершенно другим делом.

2. Вы становитесь раздражительной стервой

Когда нет оргазма, нет насыщения и удовлетворения, а значит растет вероятность ссор и выражение неудовольствия по другим, иногда совершенно нелепым поводам. Оргазмичные девушки не будут лишний раз ворчать в очередях или заедать стресс шоколадкой, так как у них есть натуральный и более полезный способ получения гормонов радости.

3. Вы идете против природы

К тому же только у женщин есть орган, анатомическая задача которого доставлять удовольствие. Это клитор. У него больше нет никаких функций. И тут даже сама природа как будто намекает, что оргазм у женщин — вещь необходимая. И если этим вопросом не заниматься, это будет равносильно попыткам передвигаться ползком, в то время, когда есть ноги, позволяющие ходить.

4. Вы лишаете вашего партнера развития

Изображая оргазм ради партнера, который уверен, что все его телодвижения доводят вас до пика наслаждения, вы оставляете его на том же уровне сексуального развития. У него не будет стимула искать что-то новое, в следующий раз он поступит ровно тем же способом. И вы опять останетесь ни с чем. Только он будет обманут, а вы — не удовлетворены.

Поэтому прекращайте имитировать и отправляйтесь на поиски собственного удовольствия.

С чего начать?

Самое важное — научиться не сваливать всю вину за отсутствие у себя оргазма только на своего мужчину. Ведь в сексе участвуют двое. И даже самый внимательный и деликатный партнер не сможет подарить вам полноценного удовольствия, если вы сами не знаете свое тело и свои секретные эрогенные зоны и точки. Поэтому в любом случае, посвятите время себе, найдите информацию о женских эрогенных зонах, поймите, что ускоряет, а что тормозит ваше возбуждение. В этом вам поможет соло-секс. Мастурбируя, женщины не только получают удовольствие, но и узнают сами себя. В этом процессе нет ничего, что способно помешать, нет эмоционального барьера и стеснения. Можно быть самой собой, делать все, что хочется. И не нужно прикладывать много старания, чтобы получить оргазм. Изучите свой клитор, влагалище, способы стимуляции и собственные реакции. И тогда вы сможете лучше подсказать партнеру, что именно с вами можно сотворить. Иногда даже этого бывает достаточно, чтобы оргазмы стали вашими постоянными спутниками.

Говорите об этом

Тут очень важно не рубить с плеча и не говорить «знаешь, на самом деле я притворялось все это время. Я с тобой не испытываю оргазм». Такую обиду мужчина простить не сможет. Да и большого желания помочь вам в его достижении у него не будет. Поэтому действуйте дипломатично, а не бейте в лоб. Например, вы можете начать разговор про вашу сексуальную жизнь, спросить, что бы ему было бы интересно попробовать или предложить отправиться в невероятное эротическое приключение в поисках нового оргазма и начать делать то, что никогда до этого не делали. Если всегда все происходило быстро, предложите медленный секс или попробуйте завязать глаза, используйте необычные аксессуары (мех, бусы или секс-игрушки). Откровенный разговор про отсутствие удовольствия имеет смысл заводить после того, как уже выстроены доверительные интимные диалоги.

Если не получается справиться самостоятельно, вы всегда можете обратиться к сексологу, который подскажет, какие именно хитрости подойдут именно вам. Главное — не оставляйте все как есть сейчас и продолжайте свое эротические развитие.