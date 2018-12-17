Ученые рассказали, какие мужчины нравятся женщинам больше всего

Канадские ученые провели исследование, в ходе которого опровергли сложившийся стереотип о том, что женщинам нравятся мужчины с большим достатком. О результатах работы сказано в статье, опубликованной на портале Researchgate.

Как отмечается, для того чтобы проверить свою гипотезу, на популярных сайтах знакомств были созданы фальшивые учетные записи мужчин, в которых, помимо фотографий и других данных, были указаны сведения об их благосостоянии. После этого данных мужчин показали двум группам женщин. При этом мужчины были одни и те же, однако состояние их банковского счета менялось. Так, если первой группе мужчину А показывали с большим счетом, а мужчину Б — с маленьким, то второй группе — наоборот.

Женщины имели возможность принять или отвергнуть приглашение мужчины поговорить в чате, встретиться за чашечкой кофе, сходить на свидание, провести с ним ночь, а также вступить в в долгосрочные отношения. Представительницам слабого пола также ученые предложили оценить физическую привлекательность этих мужчин.

В результате оказалось, что по всем пунктам — от болтовни в чате до долгосрочных отношений — женщины предпочли мужчин со средним достатком, чем богачей. Помимо этого, дамы оценили выше физическую привлекательность мужчины на фотографии, сопровождаемой информацией о скромном банковском счете.

Ранее психологи провели исследование и выяснили, что неуважительное отношение мужчин к подругам своих жен является одной из самых частых причин разводов.