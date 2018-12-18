Определено отношение россиян к браку

Для большинства россиян официальное оформление брачных отношений — это необходимое условие рождения детей (63 процента). Об этом сообщили «Интерфакс» в «Левада-центре».

Не связывает два этих явления каждый четвертый участник опроса (24 процента).

Больше половины участников проведенного социологами исследования (61 процент) также полагают, что построившие свою семью люди живут счастливее одиноких.

Каждый второй житель страны считает нормальным обыкновенное сожительство без росписи в ЗАГСе (47 процентов). Предосудительно к гражданскому браку относится чуть больше трети (36 процентов) респондентов.

Участников исследования также спросили об их отношении к разводу. Каждый десятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Треть опрошенных (34 процента) назвали развод наиболее правильным выходом из ситуации при отсутствии других путей решения семейных неурядиц. Однако еще больше тех, кто считает необходимым сохранять семью даже при наличии таких неразрешимых проблем (39 процентов).