Фразы, которые люди используют на сайтах знакомств

Сайт знакомств Badoo опубликовал результаты своих исследований. Согласно им, ваше фото в профиле важно — но нельзя совсем забывать о графе «Обо мне».

Исследователи говорят, что использование этих слов может повысить вашу популярность. Что же, давайте посмотрим!

Самые популярные слова в мужских профилях

1 место — 183 см

Часто мужчины указывают в информации свой рост. Может популярность таких цифр связана с исследованиями, признавшими высоких мужчин лучшими любовникам?

2 место — семья

Возможно, мужчины думают что слово «семья» показывает серьезность их намерений?

3 место — собака

Собака также ассоциируется у людей со стабильностью.

4 место — ужин

Тут вообще непонятно. Может мужчины часто приглашаются девушек на ужин? Или хвастаются кулинарными навыками?

5 место — борода

Бородатые хипстеры в моде — кто бы сомневался.

6 место — путешествие

7 место — музыка

8 место — отношения

Интересно, в каких словосочетаниях это слово употребляется? Крепкие отношения? Долгие отношения?

9 место — спортзал

Спортзал как хобби — гарантия красивого тела.

10 место — машина

Женщины любят крутые тачки. Можно ведь не уточнять марку, верно?)

Для женских профилей статистика несколько иная.

Топ 10 популярных женских слов

1 место — любовь

2 место — алкоголь

Интересно — лучше не писать о своем пристрастии к винишку?

3 место — музыка

Это слово есть в мужском топе.

4 место — LOL

Популярная аббревиатура переводится на русский как «ржу не могу». Все любят веселых девушек, верно?

5 место — спортзал

Девушка с упругим телом привлекает многих.

6 место — кофе

Мечтательные прогулки по парку со стаканчиком кофе — что может быть романтичнее?

7 место — голубые глаза

Интересно — девушки пишут о своих глазах, или мечтают о голубоглазом красавчике?

8 место — смайлик

9 место — пиво

10 место — гурман

Статистика также показывает, что забавное описание собирает больше лайков.