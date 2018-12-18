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Фразы, которые люди используют на сайтах знакомств 

Anews 7 часов назад
Фото: depositphotos
Сайт знакомств Badoo опубликовал результаты своих исследований. Согласно им, ваше фото в профиле важно — но нельзя совсем забывать о графе «Обо мне».
Исследователи говорят, что использование этих слов может повысить вашу популярность. Что же, давайте посмотрим!

Самые популярные слова в мужских профилях

1 место — 183 см
Часто мужчины указывают в информации свой рост. Может популярность таких цифр связана с исследованиями, признавшими высоких мужчин лучшими любовникам?
2 место — семья
Возможно, мужчины думают что слово «семья» показывает серьезность их намерений?
3 место — собака
Собака также ассоциируется у людей со стабильностью.
4 место — ужин
Тут вообще непонятно. Может мужчины часто приглашаются девушек на ужин? Или хвастаются кулинарными навыками?
5 место — борода
Бородатые хипстеры в моде — кто бы сомневался.
6 место — путешествие
7 место — музыка
8 место — отношения
Интересно, в каких словосочетаниях это слово употребляется? Крепкие отношения? Долгие отношения?
9 место — спортзал
Спортзал как хобби — гарантия красивого тела.
10 место — машина
Женщины любят крутые тачки. Можно ведь не уточнять марку, верно?)
Для женских профилей статистика несколько иная.

Топ 10 популярных женских слов

1 место — любовь
2 место — алкоголь
Интересно — лучше не писать о своем пристрастии к винишку?
3 место — музыка
Это слово есть в мужском топе.
4 место — LOL
Популярная аббревиатура переводится на русский как «ржу не могу». Все любят веселых девушек, верно?
5 место — спортзал
Девушка с упругим телом привлекает многих.
6 место — кофе
Мечтательные прогулки по парку со стаканчиком кофе — что может быть романтичнее?
7 место — голубые глаза
Интересно — девушки пишут о своих глазах, или мечтают о голубоглазом красавчике?
8 место — смайлик
9 место — пиво
10 место — гурман
Статистика также показывает, что забавное описание собирает больше лайков.
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