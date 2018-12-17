Время корпоративов: есть ли место спонтанному сексу

Перед новогодними выходными грядет самый главный праздник для каждого офиса. WomanHit.ru расскажет, какие неожиданности могут подстерегать вас в разгар веселья.

Вы ждали этого целый год, и вот этот день настал! От вас просто не оторвать глаз: дорогое платье и туфли, супермакияж и укладка. Чувствуете себя королевой бала, которая верит в новогоднее чудо.

В этот вечер чудом можно считать не что-то невообразимое, но и приятного во всех отношениях молодого человека, чтобы весело скоротать вечер. Внимательно изучите всех присутствующих, возможно, именно сегодня вы рассмотрите мужчину своей мечты среди коллег, просто раньше вы не обращали на него внимания.

Еще более приятным сюрпризом станет тот факт, что ваш избранник на вечер тоже к вам неравнодушен. Однако, как показывает практика, связи на корпоративах либо на том же корпоративе и заканчиваются, либо перерастают в служебный роман, но также ненадолго.

Чем больше вы пьете на празднике, тем красочнее становится все вокруг, в том числе и мужчины. Громкая музыка, сверкающая елка, алкоголь — сама атмосфера располагает к ни к чему не обязывающему флирту с последующим продолжением. Конечно, секс с начальником — та еще авантюра с неизвестным финалом, но пока вы пьяны, вас мало будут волновать последствия.

Важно понимать, что отношение мужчин и женщин к спонтанному сексу отличается. Если женщины после того, как это случилось, уже вовсю строят планы на дальнейшее совместное будущее, то мужчины уже через несколько дней забывают об «инциденте», совершенном в порыве страсти. Часто мужчина заранее настраивается на то, что продолжения быть не может, с его точки зрения это просто новогоднее приключение.

Однако ему ничто не мешает поставить в известность коллег. Так что пускаясь в ночное безумие с соседом по кабинету, вы рискуете стать самой обсуждаемой персоной месяца.

По проведенным опросам выяснилось, что интимная связь на корпоративе обычно происходит не с тем человеком, который нравится, а с тем, который согласился. Вкупе с податливостью такие люди оказываются еще и самыми разговорчивыми. Так что подумайте хорошенько, хоть это и сложно сделать с высоким уровнем алкоголя в крови, стоит ли это интимное завершение вечера вашей репутации. Чтобы было проще подумать, заранее оцените всех потенциальных любовников, еще до того, как вам предложат первый бокал.

Оценив обстановку, и так и не определившись с кандидатом, отбросьте мысль о сексе, просто выпейте и потанцуйте. Если же у вас есть на примете хорошенький ассистент директора, флаг вам в руки!

Скорее всего, подруги вам рассказывали о феерических оргазмах за пальмой под лестницей, но можете смело прогнать эти мысли. В такой напряженной обстановке это практически невозможно.

Интересный факт: мужчины после неожиданного секса чувствуют себя чуть ли не королями, а вот у женщин все наоборот — они испытывают чувство стыда.

Перед тем, как отправиться на корпоратив, взгляните на менструальный календарь. Если вы находитесь в промежутке от 10 до 18 дня цикла, будьте особенно собраны, в этот период гормоны буквально склоняют женщину к интимному контакту. Контролируйте дозу алкоголя. Если все же секса не избежать, помните о защите.

Бывают женщины, которые не могут отказать. Если вы относитесь к таким, будьте на вечере в компании, ни с кем не уединяйтесь. Следите за своими жестами, вы можете говорить одно, а ваше тело будет предательски противоречить. В случае настойчивых предложений, решительно отказывайтесь. Не думайте, вы не обидите коллегу.

Но если секс все-таки случился, нет поводов для расстройства. Лучше жалеть о сделанном, чем об упущенной возможности. Не нужно терзать себя совестливыми мыслями, в конце концов, никто не умер. Просто добавьте этот опыт в свою жизненную копилку.

Наверное, единственная серьезная неприятность — ваш ухажер проболтается после праздников. В этом неприятном случае вам раскроются истинные лица ваших коллег — и ничего более. Если же мужчина промолчит, честь и хвала ему и плюс вам — вы угадали с партнером.

В самом же лучшем случае мужчина предложит вам отношения, а тот праздничный секс станет отправной точкой, о которой чуть позже вы будете весело вспоминать.