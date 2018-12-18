«Неуживчивую пару видно сразу»: байки из ЗАГСа

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают все работники органов ЗАГСа в России. Они оказываются рядом в самые значимые моменты жизни. Брак, развод, смерть близкого или рождение долгожданного ребенка. Договорится об официальном интервью с работником ЗАГСа оказалось практически невозможно.

News.ru не стал прорываться сквозь бюрократические препоны. Две сотрудницы госоргана согласились рассказать о своей работе на условиях анонимности. Татьяна работает в одном из ЗАГСов в Подмосковье, а Наталья — в ЗАГСе города Воронежа.

О странностях молодоженов и их гостей

Белое платье невесты и темный костюм жениха — иногда молодожёны отходят от традиций в одежде. Тренд последних лет — традиционные русские костюмы. «Преданья старины глубокой» волнуют сердца влюблённых. Девушки шьют сарафаны, молодые люди — сорочки и свободные штаны. Особенно большой наплыв «люда русского» отмечается в день «Петра и Февронии» — 8 июля.

«В канун празднования Нового года как-то пришла пара. Он в обычном костюме, она — в наряде снегурочки. Смотрелось необычно», — рассказала Татьяна.

А вот панков, хиппи, байкеров в шипах, персонажей из мультфильмов почему-то стало меньше в последние годы. Работники ЗАГСов не находят этому объяснений.

Обе сотрудницы не припомнили скандальных историй на свадьбах. Но мелкие неприятности с гостями случаются постоянно. Типичный случай — разрушения, нанесённые вылетающей пробкой из-под шампанского. Страдают люстры, светильники и даже обивка кресел.

«Мы запрещаем проносить в зал регистрации своё шампанское, но люди всё равно это делают. Открывают со звуком, мешают работе регистратора, могут пролить на ковёр», — рассказала Наталья.

Отдельная беда — гости, которые уже приняли пару бокалов шампанского (и не только). Выпившие люди кричат невпопад «Горько», громко разговаривают между собой, мешая вести церемонию.

Но, по-настоящему, свадьбу могут испортить падающие на пол кольца у молодожёнов. Вместе с ними падает и настроение у присутствующих. Они меняются в лице, начинают шушукаться, чувствуют себя неловко. В день свадьбы многие становятся излишне суеверными.

«В таких случаях я обычно говорю: ну что вы? Это же хорошая примета. Обычно верят и успокаиваются», — рассказывает Татьяна.

О разводах

Расторжение брака — это самая болезненная тема для работников ЗАГС. Иногда оформляет развод тот же человек, который регистрировал брак. Часто крах семьи можно предсказать заранее. У работников ЗАГС «глаз намётан», они могут определить, какая пара будет жить в горе и радости, а какая — разведётся через полгода.

«Видно по отношению друг другу ещё на этапе подачи документов. Если жених с невестой ведут себя друг к другу неуважительно, злятся, сидят с хмурыми лицами, скорее всего, долго вместе они не проживут», — повествует Татьяна.

Мужчину и женщину, которые созданы друг для друга тоже видно. Часто они похожи внешне, одинаково общаются, даже мимика совпадает. Такие приходят через год регистрировать рождение с такими же счастливыми лицами, как на свадьбе.

Работники ЗАГС также замечают, когда пара пришла разводиться сгоряча, и семью ещё можно сохранить. Иногда сама жизнь подсказывает таким людям: «Не стоит, подумай ещё». Например, супруги забывают свидетельство о заключении брака, им не хватает денег на госпошлину или банк оказывается закрыт. Ещё вариант — волнуются и допускают ошибки в заполнении бумаг.

«Я всегда чувствую, что любовь ещё есть. Интуитивно. Когда люди безразличны друг к другу тоже видно. Они ведут себя очень спокойно», — говорит Наталья.

О влиянии соцсетей на умы молодожёнов

Несколько лет назад в социальных сетях появился смешной ролик. Там жених на вопрос регистратора: согласен ли он вступить в брак ответил: «Нет не позволит сказать моё сердце, поэтому я говорю „Да!“.

После этого видео женихи, говорящие „нет“ регулярно веселят сотрудников ЗАГС и гостей. Варианты ответов: „Нет сказать я не могу, потому что я её люблю“, „Нет сказать я не могу, сердце мне этого не позволит“. Обычно такие высказывания сопровождаются шквалом смеха и аплодисментов.

Как отмечают работники ЗАГСов, последнее время красивые картинки из Instagram и американская культура влияют на молодожёнов. Все чаще пары отказываются от торжественной регистрации в ЗАГСе — молодые расписываются в будничной одежде, а сам праздник случается через несколько дней. Тогда уже неофициальная регистрация происходит на выезде, где „поженить“ влюблённых может кто угодно: мама, подруга или даже приглашенная на торжество звезда шоу-бизнеса.