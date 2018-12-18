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Названо главное условие идеальной семейной ссоры 

Дни.ру + ещё 2 7 часов назад
Фото: Дни.ру
Психологи из Университета Аризоны в США выяснили, как ссоры влияют на здоровье и продолжительность жизни супругов. Они вывели формулу "правильного" конфликта.
Ученые наблюдали за отношениями 194 семейных пар в течение 32 лет. Они выяснили, что муж и жена должны ссориться с одинаковой интенсивностью. Иными словами, партнерам следует отвечать на замечания и обвинения вместо того, чтобы подавлять свои эмоции и скрывать истинные чувства.
О результатах исследования рассказал исследователь Кайл Бурасса.
"Реакции супругов могут различаться по своему стилю. Одни способны закатить истерику в ответ на якобы несправедливые упреки, а другие смиренно подавляют свой гнев. Несогласованные стили реагирования внутри пар осложняют отношения, что, в свою очередь, подрывает здоровье в долгосрочной перспективе",
— передает его слова "Комсомольская правда".
Психологи выявили прямую зависимость здоровья от семейных конфликтов. Чем чаще люди предпочитали молчать и не выражать свои мысли и чувства открыто, тем меньше они жили — страдали от серьезных болезней и умирали. Любопытно, что мужчины, которые умели сдерживать свой гнев, жили хуже, чем спокойные женщины.
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