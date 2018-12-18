Активная интимная жизнь радует мужчин, но не женщин

Новое исследование британских ученых показало, что частая сексуальная активность приводит к большему наслаждению жизнью для мужчин, но не для женщин. Женщины ассоциируют удовольствие от жизни с частыми поцелуями, лаской и эмоциональной близостью с партнером, сообщил телеканал ABC

Опросы проводились в рамках «Английского лонгитюдного исследования старения». В них приняло участие почти семь тысяч человек в возрасте 50-89 лет. Медики установили связь между сексуальной активностью и увеличением удовольствия от жизни у мужчин и женщин.

СПРАВКА

Долгосрочное (лонгитюдное) исследование — научный метод, применяемый, в частности, в социологии и психологии, в котором изучается одна и та же группа объектов (в психологии — людей) в течение времени, за которое эти объекты успевают существенным образом поменять какие-либо свои значимые признаки.

Согласно исследованию, опрошенные считают, что частые сексуальные контакты — это более двух раз в месяц. Ученые заметили, что сексуальная активность имеет взаимосвязь со здоровьем.

«Предыдущие исследования показали, что частые половые связи имеют с целый ряд преимуществ для психологического и физиологического благополучия, таких как улучшение качества жизни и психического здоровья, а также снижение риска некоторых видов рака», — рассказал доктор Ли. Смит, преподаватель лечебной физкультуры в университете Англии Раскина (Anglia Ruskin University).

Хотя женщины, участвовавшие в этом исследовании, не сообщали о более высоком уровне удовольствия от жизни после частой сексуальной активности, предыдущие исследования пожилых женщин связывали сексуальное удовольствие и, в частности, оргазм, с увеличением продолжительности жизни.

Помимо преимуществ для отдельных мужчин и женщин, поощрение пожилых людей к большему количеству секса может быть полезным для системы здравоохранения, считают медики.

Доктор Сара Джексон из Института эпидемиологии и здравоохранения Калифорнийского университета тоже заявила, что «секс в более позднем возрасте является приоритетом общественного здравоохранения, так как он приносит пользу для здоровья человека».

94% взрослых в возрасте 50 лет сообщили, что ведут активную сексуальную жизнь. Однако, чем старше были опрашиваемые, тем ниже была их сексуальная активность. У людей старше 80 лет она постепенно снизилась до 31%.