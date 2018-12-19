5 причин заниматься сексом ежедневно

Как утверждают специалисты, интим просто необходим для поддержания здоровых отношений. WomanHit.ru согласен с экспертами и готов рассказать, как это сделать

Многие замужние женщины признаются, что они не горят желанием заниматься сексом с законными мужьями. Да и вообще ни с кем. Этому есть объяснение: на сегодняшний день у женщин слишком много обязанностей, как следствие — повышенный уровень стресса. Но это не единственная причина, кто-то просто не уверен в собственной привлекательности, особенно после родов, когда фигура большинства женщин изменяется не в лучшую сторону. Молодые девочки, которые еще не познали все «прелести» совместного быта, наивно полагают, что эти проблемы интимного характера выдуманы взрослыми женщинами, у которых, возможно, у самих есть какие-то проблемы в этом плане. Однако все меняется через некоторое время после вступления в брак и еще больше — после рождения ребенка.

Да, социальное окружение накладывает на нас определенные обязанности, но это не значит, что сексу нет места. Специалисты в один голос утверждают, что секс полезен и даже необходим для полноценного существования человека, он является неотъемлемой частью отношений двух взрослых людей. Мы расскажем вам о пяти причинах, почему сексом необходимо заниматься каждый день:

Вы в первую очередь женщина для своего мужчины

Когда в семье появляется малыш, мозг женщины переключается с мужа на нового члена семьи, что естественно. Но эта ситуация может подорвать образ сексуальной красотки, в роли которой привык вас видеть мужчина. Теперь вы только и делаете, что играете с ребенком, меняете подгузники, ходите на прогулку в спортивном костюме или удобном мешковатом бомбере. Постарайтесь чаще целовать своего мужчину, чуть позже придет осознание, что вы не просто хозяйка по дому, которая только и делает, что готовит, стирает, убирает, воспитывает ребенка, а в первую очередь — женщина. Заострите внимание на этом факте. Секс поможет вернуть вам ощущение женственности.

Если относиться к мужу как к мужчине, то он и будет вести себя как мужчина

Дайте ему почувствовать вашу любовь. Поверьте, он начнет вас ценить еще больше, чуть ли не на руках носить. А главное, будет хотеть. Не нужно из последних сил пытаться приготовить ужин, его можно просто заказать. Провожайте и встречайте его с работы в приподнятом настроении. Купите красивое белье, и пусть он видит вас в нем почаще. Через некоторое время вы сами начнете удивляться, почему у вас так долго не было секса.

Вы вернете наслаждение от совместных вечеров

Выделите хотя бы пару часов вечером и уделите их друг другу. Ваш муж все еще тот романтичный парень, которого вы когда-то полюбили и вышли за него замуж. И ведь сейчас ничего не изменилось, просто дайте ему шанс вернуть вас в то время, когда у вас обоих не было никаких бытовых проблем, а лишь один секс.

Используйте секс как средство от стресса

Если у вас есть ребенок, смеем предположить, что в состояние стресса вы погружаетесь буквально с утра. Конечно, есть множество способов, в особенности физических упражнений, для подавления негативных эмоций, но мы предлагаем вам отойти от зарядки и попробовать использовать мужа вместо снаряда.

С сексом жизнь станет проще

При наличии ежедневного секса вы будете спокойнее относиться к сезону распродаж, легче пропускать сеансы в кинотеатре, и вам совершенно не понадобится участие в светских мероприятиях.

Ведь секс — достойная замена всем увеселительным мероприятиям. Это то, что вы заслужили. Пусть вечерами ваш муж с нетерпением ждет в спальне свою женщину, которую он когда-то знал с совершенно другой стороны. Вам ничего не стоит вернуть интим в ваши отношения.