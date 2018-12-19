Ошибки, которые девушки совершают в поисках любви

«Счастье — это…» А дальше у каждого свое. Один мой мудрый знакомый на вопрос о том, что такое счастье, ответил, что это отсутствие несчастий — и для многих это так. Но некоторым этого мало, им хочется любви и близкого человека рядом, и в этом нет ничего плохого! Ведь не секрет, что для многих девушек счастье ассоциируется с незатейливой песенкой Ларисы Долиной: «Главней всего погода в доме, а все другое — суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта».

Вот про поиски любви и предлагаю поговорить. Когда я развелась с мужем, то бросилась сразу же искать нового мужчину. Но как бы я ни старалась, поиски были безуспешны. Нет, мужчины были в моей жизни, и у меня были строгие критерии отбора, но все это было не то и не те, и я все больше разочаровывалась в сильной половине человечества.

Кому-то я не нравилась своим напором и желанием побыстрее создать новое гнездышко — такие задерживались ненадолго или рассасывались с появлением первой утренней зорьки после бурной ночи. А другие мне казались инфантильными, жадными, эгоистичными — в общем, сплошные козлы…

Я настолько погрязла в этих поисках, что не заметила, как на задний план моей жизни ушло все — начиная от пятилетней дочери, заканчивая работой, интересами, подругами и т. д.

Плохо ли это? Возможно, но виноватой себя не считаю — это был мой опыт и обретение установки на счастье. Ее я поняла после трех лет тщетных поисков «своего» мужчины. Все оказалось банально просто — необходимо любить себя. Нельзя забывать о своих интересах, детях, если они есть, работе и не делать трагедии из того, что в данный момент рядом нет достойного мужчины.

А вот основные ошибки, которые я совершала, будучи в поисках «любви и счастья»:

Постоянно проигрывала в голове «женский ужастик» под названием «Так и умру в одиночестве» и включала сверхзвуковую скорость построения отношений после знакомства с мужчиной.

Была убеждена в том, что я чья-то половинка и ничтожна без своего половинчатого огрызка. Нет никаких половинок — каждый партнер в паре самодостаточен и индивидуален.

Отпугивала мужчин своим внутренним разочарованием в сильном поле. Поверьте, они чувствуют озабоченную и несчастную женщину на уровне «тонких энергий».

В общем, девочки, поиск любви заканчивается успехом только тогда, когда вы станете счастливы сами, без мужчины.