Присутствие мужа на родах —приговор для страсти?

Мода на совместные роды пришла с Запада. Но если там это стало привычным, то у нас все же пока еще не очень. Большинство мужчин довольствуются традиционной ролью второго плана. Да и не все жены рвутся рожать в присутствии супругов. Разберем вопрос со всех сторон.

Наталья и Виталий Костиковы: история одной пары

Наташа: — Я сама предложила Виталику присутствовать при родах. Он не сразу согласился. Но я как представила, что мне придется мучиться одной… Родной человек рядом — мне казалось, что это обязательно поможет.

Виталий: — Честно говоря, я был и удивлен, и не хотел. Поддержка, может, и нужна, но там же есть врачи. Мне казалось, я буду только мешать. А Наташа так расстроилась… И я подумал — почему нет?

На Западе первые совместные роды проводили еще в начале 70-х. Экспериментировали для укрепления семейных уз, чтобы сгладить отчуждение, возникающее между супругами в первые месяцы после родов, когда перед женой открывается огромный новый мир, а муж остается не у дел. По мнению психологов, его участие в родах способно устранить подобные проблемы и обеспечить плавный переход от юношества к отцовству. В России право мужа присутствовать при родах закреплено указом Минздрава

А надо ли?

Врачи далеко не всегда рады видеть счастливого отца в родильной палате. И на то у них есть серьезные причины. Мужчины, особенно молодые, частенько не отдают себе отчета в том, что именно им предстоит увидеть. Иной будущий папа поглядит с минуту, послушает — и ему делается дурно. Персонал приводит его в чувство. Кстати, жены порой тоже оказываются не рады видеть мужа у своего изголовья — по причине элементарной стыдливости. Не редкость, когда роженица требует, чтобы мужа вывели из зала.

Роддом, 12 часов дня

Наташа: — Началось. С часа ночи я уже в роддоме, все мысли только о том, чтобы эта пытка прекратилась. Меня отвели в родилку. И через десять минут говорят — муж пришел! Смотрю и не узнаю: кто-то в халате. Иногда боль отступала, Виталик мне спину растирал, как ему сказали. Но мне уже хотелось всех убить от своей боли.

Виталий: — Я пытался помочь, но что я мог сделать? Даже если бы ходил с ней вместе на курсы, научился дышать — толку-то? Родить за нее не родишь. Все случилось так, как предполагал, — я оказался самым бесполезным. Только ходил курить на лестницу с одним из врачей.

Пошли паровозикам

В роддомах отмечают, что теперь часто приходят рожать вдвоем начитанные и, как говорится, продвинутые пары. Такие, для которых рождение ребенка — своего рода способ самовыражения.

Молодые отцы порой предъявляют врачам самые неожиданные требования, и тогда родильный блок превращается в настоящий цирк. Здесь можно наблюдать женщину, рожающую на шаре, или супругов, которые ходят «паровозиком». А энтузиазм, с которым будущие папы пыхтят и тужатся, изображая схватки, словами не передать — это надо видеть.

Впрочем, парам позволено чудить лишь до той поры, пока это не угрожает жизни ребенка. Тогда врачи немедленно прекращают представление, и роды продолжаются традиционным способом — куда более скучным, зато надежным.

Три месяца спустя

Виталий: — Когда показались головка и лицо сына, я не поверил глазам. Он был абсолютно фиолетовый. Я такого никогда не видел, таких младенцев. Но страх быстро прошел и, глупо отрицать, да, я был счастлив: прилив отцовских чувств, гордость за жену. Но самое главное — это наконец-то закончилось!

Наташа: — Про мужа в тот момент я уже окончательно забыла. Я благодарна, что Виталик согласился быть со мной. Но он оказался прав, пользы от мужчины при родах абсолютно никакой. А лично для меня вышло и осложнение. Страшилки, будто если рожать вместе, то потом начнутся проблемы с сексом, оказались правдой. Не то чтобы Виталик стал ко мне хуже относиться… Но я чувствую: с того дня у нас все по-другому. Надеюсь, что когда-нибудь это пройдет.

Постельный разлад?

Многие супружеские пары, побывавшие вместе в родильной палате, впоследствии обнаруживают — что-то разладилось. Поначалу это не кажется чем-то серьезным, но ситуация, когда любящий и нежный муж на ночь награждает супругу поцелуем и отворачивается к стенке, может длиться месяцами. Обоих охватывает паника, винят как друг друга, так и себя.

Надо понимать, что для мужчины присутствие на родах — сильнейший стресс. Впоследствии у некоторых нарушается сон, возникает подспудная тревога, беспокойство, кроме того — иногда с запозданием — снижается интерес к половой жизни. Причин тому несколько.

Многие мужчины подсознательно относятся к сексу как к чему-то грязному, порочному — на этом держится их влечение. Роды же воспринимаются как некое очищение. Жена становится матерью, мадонной! Какой после этого секс? Пока мужчина молод, он еще может по-новому выстроить интимные отношения с женой. Если же меняться поздно, он, скорее всего, найдет выход в побочных сексуальных связях. Дома все будет чинно и благородно, а страсти начнут бушевать где-то на стороне.

Другая причина более серьезна. Присутствие на родах — это заявка на большое сближение. Супружеские отношения переходят на новый уровень, наступает полное взаимопонимание, ощущение единства. Но, к несчастью, подобная полюбовность плохо сочетается с пылкостью и страстью, необходимыми для секса. Более того, влечение сохраняется, пока между супругами есть некая дистанция. Если же люди полностью растворяются друг в друге, это приводит к снижению сексуального интереса.

Как правило, такая реакция непродолжительна. Если отношения пары были искренними и прочными, то вскоре все наладится — наступит следующий пик, и вполне возможно, что супруги переживут второй медовый месяц. Но если отношения в браке были натужными, подточенными, то присутствие мужчины на родах — серьезный риск. Пережитый шок может как улучшить отношения, сблизить уже отдалившихся друг от друга людей, так и окончательно разрушить брак.

А вот мужчинам, которые утверждают, будто после совместных родов они стали импотентами или у них возникло отвращение к женщинам, вряд ли стоит верить. Куда вероятней, что сложности с сексом у них были изначально, а присутствие на родах, как всякий сильный стресс, лишь выявило то, что было скрыто.

Стоит или не стоит рожать вместе — решать супругам, врачи тут ничего диктовать не могут. Единственное противопоказание: присутствие мужчины исключается, если роды проходят с осложнениями и требуется, например, кесарево сечение. Для непосвященного подобные впечатления излишни. А если при родах используются различные акушерские приспособления, то уж точно для всех будет лучше, если муж подождет в коридоре.

* * *Многое зависит от того, насколько осознанно мужчина желает присутствовать на родах. Если он принял такое решение исключительно по просьбе жены, врач в разговоре сразу это выяснит и постарается отговорить супругов. Нельзя сказать, что присутствие мужа на родах — это приговор. Скорее, это испытание, которое поможет супругам понять их истинные взаимоотношения. Связь, которая возникает впоследствии, дорогого стоит. И уж точно — гораздо больше десятка несостоявшихся половых актов.