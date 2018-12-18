Комплексы в сексе: пресечь и перестать бояться

Психолог Анна Сухова рассказала WomanHit.ru, как женщине раскрепоститься в минуты близости и позволить себе то, что на самом деле хочется.

Секс, как много в этом слове. Мы анализируем, читаем, учимся. Каждый раз пытаемся познать что-то новое. Стараемся соответствовать чьим-то ожиданиям и все равно не получаем то, чего хотим на самом деле. Мы стесняемся, боимся обсуждать эту тему. Не можем завести об ЭТОМ разговор. И самое главное, мы стесняемся своих желаний. Страх и тревога быть непонятой, осмеянной и просто неуслышанной преследует нас в сексуальной жизни. Время идет, а комплексы в нас, неразрешенные вопросы и психоэмоциональные трудности лишь усугубляются и откладываются в долгий ящик.

Очень много советов, психологической литературы, направленной на то, что нужно мужчине, как его очаровать, ему понравится и т. д. А что же делать женщине? Как пресечь все комплексы? Как раскрепоститься в сексе и позволить себе, разрешить то, что на самом деле хочется, только очень страшно?

Истоки нарушения сексуального поведения и восприятия самой себя у женщин чаще всего зависят от двух важных факторов:

Детство — семейная парадигма темы женственности и сексуальности, половой идентичности. Как воспринимали девочку? Замечали ли ее привлекательность? Культивировалась ли женская позиция матери? Проявляли ли родители чувства к дочери, было ли заведено обнимать друг друга, быть ласковыми по отношению друг к другу? И можно ли было выражать весь спектр различных эмоций и чувств ребенку? Также важным аспектом является то, насколько родители были внимательны и тактичны в период полового созревания. Было ли уделено этому важное внимание? Все эти факторы складываются воедино и создают здоровую женскую сексуальную позицию.

Первый сексуальный опыт — это важный аспект, на котором строится дальнейшая сексуальная жизнь. И важным является не механический процесс, а больше психологическое реагирование на данное событие. Это целое приключение для женской психики, которое либо фрустрируется и закрывается навсегда, в дальнем углу психики, что формирует достаточное количество комплексов и сексуальных проблем. Либо, наоборот, раскрепощает женщину и дает возможность ощутить и прочувствовать все, что в дальнейшем станет неотъемлемой частью женской жизни.

Что же делать, если оба значимых фактора не были настолько позитивными, что женщина стесняется себя, своих желаний и даже исключает сексуальную жизнь, чтобы не доставлять себе негативные эмоции?

Вот несколько правил, которые позволят вам навсегда проститься с женскими комплексами:

1. Самый главный секрет, что является сексуально привлекательным для мужчин — это то, что женщина любит секс и с удовольствием отдается всему процессу, без стеснения и оглядки на любые мелочи. Она не стесняется проявить инициативу и активна в постели. Не только ради его удовольствия, но и для своего собственного.

2. Женщина является сексуальным объектом тогда, когда она понимает и чувствует сама свое тело. А для этого надо четко понимать и знать, где вам приятно и нравится, а где — нет. Не стоит рассчитывать только на мужской профессионализм. Вы тоже являетесь равноправным участником процесса.

3. Простой путь принятия себя и своей сексуальности — это принятие своего обнаженного тела. Спать голой, стоять обнаженной перед зеркалом, ходить без белья, в конце концов, по особому случаю — тогда, когда вам необходим особый блеск в глазах.

4. Начните больше внимания уделять своему телу: уход за телом, скрабы, бани, массажи, тренировки, сбалансированное питание. Тело — это наше бессознательное. И уделив внимание ему, вы избавите себя от многих комплексов, которые отравляют вам годами жизнь.

5. Прекратите учиться и тренироваться в технике секса. Основная женская задача — самой получать от секса удовольствие, а не загружать свою голову, рот и руки всем, лишь бы произвести на Него впечатление. Уделяйте внимание себе и своему удовольствию. Подскажите вашему партнеру, что вам подходит, а что не нравится совсем. Никто ни о чем не догадается. Учитесь понемногу говорить о своих желаниях и потребностях. И самое главное — сами создавайте себе сексуальное настроение, не перекладывайте все на плечи партнера.

Женские комплексы на тему секса чаще всего снимаются внимательным и любящим партнером, либо высоким ситуационным психоэмоциональным аспектом (алкоголь, влюбленность, расставание), когда есть фактор, влияющий на вас, где уже нет места страхам и сомнениям. Разрешите себе главное в сексе — быть самой собой, а не плохой версией кого-то, и тогда вам будет проще раскрепоститься.