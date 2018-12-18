Пять интимных поз для успешных женщин

Разнообразие в постели не имеет смысла, если смена положений не приближает тебя к оргазму. Вот позы, которые наверняка помогут тебе достичь кульминации и не отнимут много сил. Доминируй, властвуй, ублажай (все-таки про партнера забывать не стоит).

1. Миссионерская наоборот

Самая традиционная из всех существующих поза обретет новый смысл, если вы с парнем поменяетесь местами. Пусть он раздвинет и слегка согнет ноги. Если размеры у твоего партнера весьма скромные, стоит положить подушку под его ягодицы. Учти, что доминирование требует усилий. Тебе тоже нужно немного согнуть ноги, опираясь на колени и руки. Если вы найдете идеальные точки соприкосновения, такая поза обеспечит глубокое проникновение, к тому же теперь ты сама будешь рулить процессом.

2. На вершине мира

Еще один вариант позы, где ты сверху. Развернись спиной к партнеру, и вы получите новый угол наклона. Тебе будет удобнее всего согнуть ноги. Руки остаются свободными, доступ к клитору тоже, а парень не видит твоего румяного расслабленного лица — что может быть чудесней? Если у тебя достаточно сильные руки, можешь опереться на них. Выпрями ноги, поставь их между ногами партнера и слегка согни в коленях. Правда, такая поза удобна в основном для медленного секса, чтобы разогнаться, тебе нужно положение поустойчивей.

3. Догги-стайл с подушкой

Многих девушек возбуждает, когда партнер проникает сзади. Главный недостаток этой позы — клитор не стимулируется. Усовершенствуйте догги-стайл, используя плотную подушку. Зажми ее между ног, тогда во время движений партнера ты будешь прижиматься к подушке клитором. Можешь немного отвести половые губы в стороны пальцами, чтобы усилить ощущения. Минус только один — вам, скорее всего, придется сменить наволочку.

4. Ножницы

Лягте на бок, закинь ногу на партнера, другая нога остается прямой. Своей верхней ногой мужчина должен обхватить твою нижнюю ногу. Другая его нога остается выпрямленной. Чтобы все получилось, вы должны расположиться слегка перпендикулярно друг другу, а не параллельно. Ты полностью лежишь, а партнеру нужно немного приподняться. Если вы все делаете верно, то почувствуете максимальную близость, глубокое проникновение, при этом весьма расслабленное положение.

5. Лежа с согнутыми коленями

Не хотите превращать секс в кардио-тренировку, выбирайте простые, но нескучные позиции. Эта одна из них. Ляг на спину, партнер должен лечь на бок. Оба согните ноги, не раздвигая их. Закинь обе ноги на мужчину. Это должно выглядеть так, будто ты сидишь у него на коленях, только вы оба в горизонтальном положении. В такой позиции почти невозможно устать, так что секс может продолжаться очень долго. Когда захочешь приблизить оргазм, пусть партнер стимулирует рукой твой клитор.

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