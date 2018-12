Вспомнить и ужаснуться: 6 морально устаревших секс-советов из прошлого

Сейчас положение женщин во всех сферах жизни намного лучше, чем каких-то 30−50 лет назад. Вспомним (и еще раз удивимся), по каким правилам жили наши бабушки, а у кого-то и мамы. Тем же, кто живет так сейчас, просто посочувствуем.

1. Мужчина должен доминировать в постели

«В мире мало событий, которые обижают мужчину больше, чем когда женщина руководит сексуальным актом… Природа требует от мужчины быть доминантным в постели больше, чем где-то еще», — книга Томаса Д. Хортона What Men Don’t Like About Women, 1945 год.

Для начала неплохо! Многие любят, когда мужчины управляют ими в постели, многих заводит то, что их вертят в буквальном смысле как хотят, не объясняя намерений. Но прожить так всю сексуальную жизнь? Увольте! Ведь хочется и направлять, и быть сверху, когда есть настроение.

2. Покупай самое дорогое белье, но только розовое и с кружевами

«Нижнее белье должно быть безупречно чистым, и каждая женщина должна носить белье самого лучшего качества. Самый подходящий цвет — розовый. Кружева и оборки, замечу, добавляют белью привлекательности и любимы среднестатистическим мужчиной», — книга Вильяма Джозефуса Робинсона Woman, Her Sex and Love Life, 1927 год.

Начал он хорошо, эту часть можно даже показать мужчине в оправдание расходов на шопинг. Но найди хотя бы пару любителей розовенького с оборочками! Он наверняка скажет, что этот комплект — для старух (даже если он невероятно удобен). Но цитата на самом деле о том, что нужно поставить мнение мужчины выше собственного. Лучший вариант — сказать, что ты купишь то, что тебе понравится и будет удобным. И он с большой вероятностью одобрит результат.

3. Не читай книг о сексе

«Чтение рассказов порождает ошибочные и нереалистичные идеи, а описание любовных сцен в будоражащих романтических эпизодах находит отклик в теле женщины и способствует ненормальному возбуждению ее интимных органов», — книга What A Young Woman Ought To Know Мэри Вуд-Аллен, 1899 год.

Миллионы женщин, прочитавших «Эммануэль» или «Пятьдесят оттенков серого», не согласятся с этим советом, как и те, кто любит читать эротические рассказы. То, что они возбуждают, как раз хорошо! А предостерегать женщин от подобного чтения — глупо.

4. Никогда не показывайся ему голой

«Мудрая жена избежит ситуаций, в которых может продемонстрировать мужу тело без одежды, и не позволит ему показывать свое», — книга Sex Tips For Husbands and Wives Рут Смизерс, 1894 год.

Даже если последовать этому совету, всем придется ждать до 10−11 часов вечера. А если лето? Или полнолуние? И даже если ты спрячешься под одеялом, он может увидеть торчащие соски. Словом, смотреть на обнаженного партнера — часть интимного процесса, а не зрелище, которого нужно избегать.

5. Нужно заниматься сексом только в темноте

«Секс, если его можно отложить, должен практиковаться только в полной темноте», — книга Sex Tips For Husbands and Wives Рут Смизерс, 1894 год.

Многие любят утренний секс как раз за то, что можно видеть происходящее. Конечно, и в темноте заниматься любовью забавно, но в этом правиле нет никакого смысла. Дремучий девятнадцатый! Да и двадцатый, по большей части…

6. Не пользуйся смазкой

«Иногда рекомендуют брать масло или вазелин, чтобы смазать интимные органы перед соитием, но это плохая рекомендация. Масло — не естественный продукт для органов, которые им смазывают, он не похож на секрет человеческого тела, и наносить то, что противно природе, глупо и антисанитарно», — книга Sane Sex Life and Sane Sex Living Герберта В. Лонга, 1919 год.

Это миф. Спасибо Лонгу за его распространение. Использование смазки помогает многим достичь пика удовольствия. Она важна для здоровой сексуальной жизни многих женщин. А «нанесение противного» можно распространить и на кремы, и на лечебные мази — на что угодно, если недостаток образования позволяет.