Так чем же она хороша? 9 плюсов миссионерской позы 

С развитием культуры секса традиционные позы сдают свои позиции. Но очевидные преимущества у них все равно остаются! Вот, например, чем хороша «миссионерка».
1. Из нее можно быстро перейти к оральному сексу
Он уже наверху и нужно лишь немного подтолкнуть в нужном направлении.
2. Ложись и представь себя на нудистском пляже
Твои усилия в этой позе минимальны, так что ты можешь отдыхать в желаемых декорациях и наслаждаться мужским вниманием.
3. Ты можешь ласкать себя
Свободные руки можно положить ему на плечи, а можно дотронуться пальцами до клитора и получить еще немного удовольствия.
4. Ты можешь его двигать
Если хочешь, чтобы он подвинулся в сторону, вниз или изменил угол входа, можешь ничего не говорить, а просто направить его рукой.
5. Ему не помешают твои волосы
Если они длинные, то, когда ты сверху, они свешиваются и закрывают ему лицо, щекочут плечи — в общем, ничего хорошего. А в миссионерской позе такого просто не может быть.
6. Вы можете внезапно целоваться
Ваши лица достаточно близки, чтобы в любой момент можно было поцеловать друг друга в щеку или губы.
7. Ты можешь потрогать его за ягодицы
И сделать при этом невинный вид: ой, рука сама туда попала, я это никак не контролирую! А ему точно понравится.
8. Взгляды встречаются
Это лучшая позиция для тех, кто любит смотреть друг другу в глаза и считывать эмоции с лиц. Это ведь и правда интересно!
9. Удобно, когда он рядом
Вес его тела (а точнее, объятий) действует как теплое одеяло, и тебе очень приятно. Это же здорово!