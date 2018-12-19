Так чем же она хороша? 9 плюсов миссионерской позы

С развитием культуры секса традиционные позы сдают свои позиции. Но очевидные преимущества у них все равно остаются! Вот, например, чем хороша «миссионерка».

1. Из нее можно быстро перейти к оральному сексу

Он уже наверху и нужно лишь немного подтолкнуть в нужном направлении.

2. Ложись и представь себя на нудистском пляже

Твои усилия в этой позе минимальны, так что ты можешь отдыхать в желаемых декорациях и наслаждаться мужским вниманием.

3. Ты можешь ласкать себя

Свободные руки можно положить ему на плечи, а можно дотронуться пальцами до клитора и получить еще немного удовольствия.

4. Ты можешь его двигать

Если хочешь, чтобы он подвинулся в сторону, вниз или изменил угол входа, можешь ничего не говорить, а просто направить его рукой.

5. Ему не помешают твои волосы

Если они длинные, то, когда ты сверху, они свешиваются и закрывают ему лицо, щекочут плечи — в общем, ничего хорошего. А в миссионерской позе такого просто не может быть.

6. Вы можете внезапно целоваться

Ваши лица достаточно близки, чтобы в любой момент можно было поцеловать друг друга в щеку или губы.

7. Ты можешь потрогать его за ягодицы

И сделать при этом невинный вид: ой, рука сама туда попала, я это никак не контролирую! А ему точно понравится.

8. Взгляды встречаются

Это лучшая позиция для тех, кто любит смотреть друг другу в глаза и считывать эмоции с лиц. Это ведь и правда интересно!

9. Удобно, когда он рядом

Вес его тела (а точнее, объятий) действует как теплое одеяло, и тебе очень приятно. Это же здорово!