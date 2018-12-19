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Старшая дочь Яшки-Цыгана говорит о нём с горечью 

Рамблер 1 час назад
1 января 2019 года Василий Васильев отпразднует 69-й день рождения. Неслыханную популярность артисту принесла роль Яшки-Цыгана в трилогии про неуловимых мстителей. Василий, воплотивший на экране образ сообразительного цыганёнка, действительно цыган, но разительно отличается от того образа цыгана, который сформировался в наших умах. Васильеву пришлось много работать и содержать семью. Сейчас Василий выглядит степенным мужчиной, прекрасным мужем и отличным отцом, вырастившим трёх дочерей. Но всё ли так на самом деле?
Первая супруга артиста, Галина, была певицей в его ансамбле. Женщина была старше на 12 лет и переживала, когда у них закрутился роман, но всё-таки вышла замуж за Василия. В 1974 году в семье появилась дочь. Когда малышка подросла, Галина оставила сцену, чтобы заниматься дочерью, а Василий продолжил гастролировать. На гастролях он и встретил новую любовь, а Галине объявил о желании уйти.
Галина тяжело переживала расставание, даже маленькая дочь не была для не отдушиной. Пытаясь справиться с депрессией, Галина начала выпивать, чем сильно пугала дочку. В какой-то момент ситуация разрешилась трагически: Василий, узнавший о пьянстве экс-супруги, отправил её в психиатрическую клинику, а после лишил родительских прав. Девочка отправилась к матери Василия, в новую семью он взять её не решился из-за неприязни второй супруги.
Как сложилась дальнейшая жизнь дочери Васильева, что говорят о нём дочери от второго брака и чем он занимается сегодня? Узнайте об этом из ролика.
Женский форум
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