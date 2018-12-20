От чего нужно избавиться, чтобы наладить личную жизнь

Специалисты по древнекитайскому учению фен-шуй утверждают, что, если вы хотите, чтобы в вашем доме появился мужчина, тогда сделайте свое жилье комфортным и уютным не только для себя, но и для вашей второй половинки (даже если пока ее еще нет). Passion.ru рассказывает, от каких вещей нужно избавиться в первую очередь, чтобы наладить свою личную жизнь и привлечь любовь в свой дом.

Мягкие игрушки и детские вещи

Если в вашем доме нет малышей, тогда не стоит держать там мягкие игрушки и прочие детские аксессуары. Мало кому из мужчин захочется нежиться с вами в постели, в окружении плюшевых зайцев, медведей и прочей живности. К тому же, это свидетельствует о том, что вы достаточно инфальтильны, до сих пор не можете расстаться со своими детскими привычками и не хотите брать на себя ответственность. Постарайтесь пересмотреть свои привычки и показать своему мужчине, что вы уже взрослая и самостоятельная женщина, готовая на серьезные отношения и адекватные поступки.

Фотографии (и вещи) своего бывшего партнера

Чтобы привлечь в свою жизнь новые отношения, для начала необходимо разобраться с прошлыми связями и привязанностями, это вам любой специалист подтвердит. К тому же, какому мужчине понравится, что у вас дома до сих пор хранятся вещи вашего бывшего избранника, совместные фотографии и прочие милые безделушки, напоминающие вам о прошлой любви?

Поэтому, чтобы не травмировать психику вашего партнера (пусть даже потенциального) и не провоцировать его на различные необдуманные поступки, просто постарайтесь убрать подальше те предметы, которые связаны с вашим бывшим (можно не выкидывать, если вы по каким-то причинам не готовы отпустить свое прошлое, но тогда сложите все в коробочку и уберите куда-нибудь на антресоль). Только помните, что пока вы не отпустите окончательно то, что было раньше, вы не сможете в полной мере насладиться тем, что происходит в вашей жизни сейчас.

Цветы, «изгоняющие» мужчин из квартиры

Да-да, есть такие растения, которые словно «выпроваживают» представителей сильного пола из дома, обрекая вас на одиночество и тоску. Они, если верить народным приметам и тому же учению фен-шуй, обладают своей энергетикой, которая может блокировать женскую энергию и не самым лучшим образом будет сказываться на развитии вашей личной жизни. Поэтому если вы хотите украсить свое жилище живыми цветами, выбирайте те, которые гарантированно принесут вам счастье, любовь и успех.

«Видавшее виды» постельное белье

Мало кого из мужчин может привлечь полинялое постельное белье, а уж рваные простыни пододеяльники и подавно могут испугать даже самого стойкого и смелого из них. Поэтому старайтесь регулярно менять постельные принадлежности и не забывайте регулярно избавляться от тех комплектов, которые уже давно потеряли свой товарный вид. Ведь если верить фен-шуй, именно в спальне находится зона любви и поэтому данную комнату (и особенно кровать) следует держать в идеальном порядке.

Одежда и обувь, пришедшую в негодность

Старый хлам (испорченная одежда и изношенная обувь) тоже не красит ваш дом, препятствуя циркуляции положительной энергии и привлекая мелкие неприятности и несчастья. Кроме того, если ваши шкафы забиты вещами, которыми вы давным-давно не пользуетесь, то подсознательно вы не спешите освобождать место на своих полках для кого-то еще. И значит, что вашему избраннику (пусть даже потенциальному) просто нет места в вашем доме. Специалисты по фен-шуй подчеркивают, что если не избавляться от хлама, то ваша жизнь постепенно станет напоминать болото, выбраться из которого с каждым разом станет все сложнее. Поэтому возьмите себе за правило: выкидывать (или отдавать) то, что вы не носите больше двух сезонов или то, что вам не пригодилось в ближайшие полгода.

Бижутерия и аксессуары, потерявшие свой былой вид

Потускневшие кольца или потерявшие свой лоск цепочки, браслеты и броши могут испортить впечатление даже о самой симпатичной дамы. Мало того, что это может указывать на то, что у вас просто-напросто не хватает средств, чтобы обновить свою ювелирную коллекцию, так еще и свидетельствует о том, что у вас нет вкуса, иначе бы вы не надели потускневшие украшения. Что касается винтажных изделий или фамильных драгоценностей, то если их содержать в надлежащем порядке, то они способны радовать еще ни одно поколение (просто не забывайте за ними ухаживать и тогда они прослужат вам еще очень долго).

Старые чеки, счета, газеты и журналы

Если на какие-либо товары закончился гарантийный срок, то и чеки, соответственно, нет смысла хранить. Старые счета должны тоже отправиться в мусорное ведро, кроме счетов за оплату коммунальных платежей (их следует держать при себе ближайшие три года, если вдруг управляющая компания решит вам выставить какие-то дополнительные платежи). А вот от старых газет и журналов, в том числе и от тех, которые вам еще выписывали в детстве родители, нужно избавляться сразу. По словам экспертов, подобные вещи блокируют доступ положительной энергии в ваш дом, захламляют его и притягивают в вашу жизнь негатив. Поэтому, если вы хотите обрести семейное счастье, разберите залежи макулатуры и документов и избавьтесь от ненужного.

Статуэтки, сувениры и прочие безделушки

Наверняка у вас найдется немало безделушек и памятных сувениров из многочисленных поездок, которые вы заботливо расставили на полках и стеллажах и теперь периодически смахиваете с них пыль. Однако большое количество статуэток, магнитиков, поделок и прочих «милых вещиц», по мнению экспертов, действует раздражающе и не способствует обретению счастья в личной жизни. Выделите для этих мелочей шкатулку или стильную коробочку и храните все вещи там. Время от времени вы можете доставать их оттуда, любоваться, а затем так же аккуратно убирать их обратно.

Косметические средства, которыми вы не пользуетесь

Закончившаяся тушь, пузырек с засохшим лаком, полупустой тюбик крема и прочие «остатки былой роскоши» тоже не притягивают в ваш дом счастье и любовь. А кроме того, указывают, что хозяйка из вас так себе и значит ваш мужчина рискует остаться без чистых рубашек, горячего ужина и прочих атрибутов уютной семейной жизни. Поэтому регулярно устраивайте ревизию своих бьюти-средств и избавляйтесь от тех, которыми вы давно не пользовались (и уже никогда не будете) и тех, чей срок годности давно истек.

Лекарства с истекшим сроком годности

Во-первых, лекарства, у которых давно истек срок годности, хранить просто небезопасно. Мало ли, вдруг вы случайно возьмете таблетку, которую нужно было выбросить еще год (а то и два) назад. Представляете, какие могут быть последствия? А во-вторых, подобные вещи, согласно фен-шуй, не дают циркулировать положительной энергии, притягивают мелкие неприятности и проблемы со здоровьем, а также могут вогнать в депрессивное состояние кого угодно.