Ад и треш: сайты знакомств с иностранцами

В интернете так много пишут про то, как прекрасны иностранные женихи, и как они отличаются от старых, жирных, нищих русских вась с повышенными требованиями, что я решила это проверить.

В порядке эксперимента зарегистрировалась на нескольких сайтах знакомств с иностранцами, и стала ждать. Мне представлялись толпы горячих мачо, которые в едином порыве бросятся ко мне с неприличными предложениями.

Статные и подкачанные арабы и латиносы изобразят Похищение Европы. Китайцы будут зазывать к себе на родину на ПМЖ, ведь у них там так мало женщин. Об индусах и говорить нечего — дефицит женского пола у них уже пошел на миллионы… Словом, я была полна радужных надежд.

Однако то, что я увидела на сайте, несколько поубавило мой пыл.

Вот они, горячие мачо, которые выбрали меня и готовы со мной переписываться.

© morena-morana.livejournal.com

Впрочем, можно не унывать и не ограничиваться только на тех, кто выбрал меня. А сделать первый шаг самостоятельно. Вот каких кандидатов выдает мне расширенный поиск.

© morena-morana.livejournal.com

Похоже, похитителей европ действительно не смущают ни рост избранниц, ни вес, ни почтенный 90-летний возраст…

Оказалось, что сайты знакомств с иностранцами разъедает та же плесень, что и наши. Они точно также наполнены хитро выделанными, беспринципными проходимцами, мошенниками, и просто мутными личностями. Увы, но на зарубежных площадках пасется точно тот же контингент, что и у нас — «виртуальщики», те, кто не пригодился дома, любители наживы, и т. д.

Некоторые анкеты были снабжены фото, сделанными еще 15−20 лет назад. Другие содержали явные атрибуты альфонсов. Владельцы третьих и вовсе выглядели, как попа из кустов…

© morena-morana.livejournal.com

Причем, есть еще такой нюанс. Если на таких сайтах и сидят мужчины, готовые «спонсировать», то требования к русским дамам у них действительно нереально завышены. Все эти «внешность не важна» и «европейки — серые мышки» выстраиваются исключительно на финансовом фундаменте. Если европейка сама себя содержит, то и требований к ней меньше. А если русская хочет на все готовое, то пусть будет готова ублажать седовласого мачо не первой свежести. А он будет выбирать товар посвежее, бесстыдно ставя фильтры «до 35».

© morena-morana.livejournal.com

Что касается мужчин, которым возраст и внешность действительно безразличны, то они, увы, пугают еще больше, чем придирчивые дедушки-спонсоры. Ну, согласитесь, есть что-то зловещее в человеке, разыскивающем особь женского пола от 18 до 90 лет. Да еще и с серьезными намерениями.

Плюс большинство сайтов за каждое дополнительное действие, типа общения с будущим возлюбленным, требует денег и с той, и с другой стороны. Они менее лояльны, чем отечественные, построенные в основном на принципе «мужчина должен», и беспощадно имеют в хвост и в гриву обе стороны. Вот вам и равноправие.

Словом, придется признать, что как бы нам с вами этого не хотелось, чудес не бывает. Может быть, где-то и есть сайт знакомств, где пасутся специально отобранные, тучные и щедрые иностранцы, но доступ к такой информации охраняется особо. Что же касается популярных сайтов, то думать, что сменив регион поиска удастся избавиться разом и от всей плесени, глупо. Более того, чем шире зона поиска, тем больше мужчин из стран третьего мира желают поживиться за вас счет.

Более того, если на наших сайтах есть хотя бы любопытная молодежь, охотящаяся за быстрым сексом, что может быть иногда интересно одинокой женщине в возрасте, тот тут их нет — никто не станет заморачиваться преодолением километров ради одной ночи. Только выпаренный, концетрированный неликвид.

Так что, не так уж страшны наши васи, как их малюют. По крайней мере, к своим-то мы уже привыкли. Знаем их, как облупленных. А вот что ожидать от заморских, кроме какого-нибудь индийского триппера, не понятно. Но ясно, что иностранные сайты знакомств — это не то место, где можно въехать в рай только за красивые глаза. Увы.