11 признаков, что он будет хорош в постели

Порой распознать, хороший ли любовник тебе достанется, можно буквально на первом свидании. Обрати внимание на нюансы его поведения — и картина прояснится.

1. Он интересуется твоими делами

Он задает много вопросов о тебе и твоих предпочтениях (о чем ты беспокоишься, почему на работе был тяжелый день), то есть пытается понять, что делает тебя счастливой. И если он так делает, то наверняка ему интересно и то, что заводит тебя в постели. А это — отличная отправная точка.

2. Он знает, как тебя касаться

Он берет тебя за руку так, что по ней бегут мурашки, или профессионально массирует голову. Значит, и об остальных местах имеет правильное представление.

3. С ним ты чувствуешь себя прекрасной

Вообще, не стоит терять время на тех, рядом с кем ты ничего такого не чувствуешь. Так что начинай прямо сейчас. Да и секс в сто раз лучше, если ты не стесняешься.

4. Он очень амбициозный

Человек, который ленится по жизни, зачастую и в постели не впечатляет. Исключения бывают, но правило именно такое. Так что если он хорошо работает в обычной жизни, то и в постели наверняка порадует.

5. Он хорошо танцует

Большинство тех, кто не любит двигать телом под музыку, могут сразу говорить, что секс будет унылым и монотонным.

6. Он держит с тобой долгий зрительный контакт

Если у человека проблемы с тем, чтобы смотреть в глаза, если он при этом бледнеет и ерзает, то можно не ждать ничего выдающегося. А если вы оба слегка нервничаете, но при этом смотрите — все хорошо.

7. Он не торопится

Если он лезет к тебе под юбку спустя две секунды после первого поцелуя, то и в постели может быстренько все сделать и отвалиться спать. А вот если он не пытается уместить все удовольствия в одну минуту, то прелюдия будет шикарной.

8. Он тебя не осуждает

Если он не высмеивает твои вкусовые или телевизионные пристрастия, то будет с уважением относиться и в постели.

9. Если ты просишь его перестать, он останавливается

Это просто проверить в разговоре: если он рассказал шутку, которая тебе не понравилась, не молчи, и он извинится и перестанет. С большой гарантией это сработает и в постели.

10. Тебе с ним комфортно

Если ты чувствуешь, что он уважает и принимает тебя, это уже половина успеха.

11. Он уверен в себе

Это не связано с сексом напрямую, скромные люди тоже бывают хороши в постели. Но очень редко — фантастически хороши.