Горячие точки мужского тела

Стимуляция чувствительных областей — тонкий вопрос. С одной стороны, мы ведь все знаем, что, как и с какой интенсивностью… И все-таки всегда найдутся приемы и техники, которые выведут нашу интимную жизнь на другой уровень.

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Самая чувствительная область пениса. Больше всего нервных окончаний расположены на вершине члена, так что во время всех манипуляций удели особое внимание именно головке члена, короне головки (месту, где головка присоединяется к стволу) и уздечке (вертикальная бороздка на нижней стороне короны).

Пенис неоднороден: сеть нервных окончаний предполагает, что одни части пениса более отзывчивы, чем другие. Ствол члена, к примеру, наименее чувствителен к стимуляции, а самая «отзывчивая» зона — головка. По утверждению анатома Зденека Халата, на головке расположено не просто много нервных окончаний, они еще и различных типов. Большая часть нервных окончаний носит название «половые тельца», но существуют и тельца Пачини, и тельца Руффини. Одним из них нравятся совсем легкие касания, другим — настойчивое давление. Нервные окончания сконцентрированы вокруг двух зон: корона и уздечка.

Перестань все время двигать вверх-вниз. Да, мы знаем, что это самое очевидное «направление», но, честное слово, не нужно им ограничиваться. Во время стимуляции члена можно поворачивать ладонь по часовой или против часовой стрелки — так нервные окончания можно стимулировать по‑новому. Во время же оральной стимуляции можно постанывать, тогда вибрация от голосовых связок будет передаваться и члену. Главное в этот момент не рассмеяться.

Еще один прием: во время орального секса отодвинься на секунду, оближи губы и подуй на головку. Также можно попробовать легкие прикосновения языком к области вокруг короны, а уздечку потрогать одним пальцем.

Не жди постоянной эрекции и не переставай ласкать. Эрекция — далеко не всегда является точным показателем уровня возбуждения. Так что если у партнера время от времени она ослабевает, не переживай. В любом состоянии член содержит одинаковое количество нервных окончаний.

Не забывай про яички. Некоторым женщинам кажется, что стимуляция яичек болезненна для мужчины. На самом деле, с ней просто нужно обращаться нежно, чтобы эффект был положительным. Гладь, щекочи или мягко катай яички между пальцами. Как понять, что ему нравится? Яички поднимутся и прижмутся к телу — значит, ты сумела добиться рефлекса кремастера — мышцы, которая поднимает яичко и скручивается, как пружина. Так она поднимает яички вверх перед оргазмом.

Оттяни мошонку. Если твой партнер слишком быстро кончает, а тебе, наоборот, хочется немного отложить финал, обхвати большим и указательным пальцем основание мошонки и мягко потяни чуть вниз. Как мы уже писали выше, яички перед оргазмом подтягиваются вверх, а оттянув их вниз, ты можешь немного отсрочить конец.

Надави ему между ног. А точнее, между мошонкой и анусом. Если нажать на эту область подушечками пальцев, так можно косвенно стимулировать простату — очень чувствительную к ласкам железу, которая находится внутри тазовой полости.

Не бойся исследовать задний ход. Конечно, сначала стоит убедиться, что твой партнер не против, — некоторым мужчинам кажется, что такие ласки лишают их мужественности. Но если нет — поверь, это будет чудесный новый мир для него. Не забывай, что у тебя под рукой обязательно должна быть смазка. Не спеши и будь уверена, что твои движения безопасны и приятны.

Доберись до простаты! Простату можно стимулировать нажатием на промежность или непосредственно через анус. Чтобы попробовать это, введи палец в его анальное отверстие и нащупай выпуклость размером с орех на передней стенке прямой кишки, на расстоянии примерно 7 см от входа. Эту область можно массировать мягкими нажатиями, немного согнув палец, движением «иди ко мне». Если ему нравится, простата увеличится в размере или даже будет сокращаться мелкими толчками.