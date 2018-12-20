Ученые по-новому оценили лечебный эффект секса

Считается, что секс положительно влияет на здоровье. Ученые решили это проверить. Действительно ли семейные люди, ведущие половую жизнь в пожилом возрасте, дольше живут? Правда ли, что вибратором можно вылечить неврастению, а мужская сперма действует как антидепрессант? Выяснить это исследователям помогают масштабные опросы и многолетние наблюдения.

От табу к революции

В прошлые времена любвеобильность, сексуальное желание приравнивали к распущенности и старались ограничить законами и нормами поведения. В современном западном обществе доминирует прямо противоположная точка зрения: половая жизнь — залог здоровья. Благодаря этому за последние два века выросла, например, индустрия вибраторов, которые сначала использовались врачами как средство для достижения оргазма у пациенток и лечения, в том числе неврастении. Теперь многие транслируют эту формулу как нечто само собой разумеющееся. Но доказана ли она научно?

В 2007 году сексолог Рой Левин из Шеффилдского университета (Великобритания) опубликовал статью с обзором множества исследований связи между сексуальной активностью и смертностью людей. Например, согласно данным, полученным за четверть века наблюдений, одним из факторов долголетия мужчин служит частота половых актов. У женщин такой зависимости не заметили, для продолжительности их жизни более важен прошлый опыт сексуального удовлетворения.

При другом исследовании выяснилось, что риск смерти от инфаркта у мужчин был тем ниже, чем чаще они занимались сексом. Возможно, это связано с тем, что половой акт требует физических нагрузок, а они помогают поддерживать тонус сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, ряд исследований говорит о том, что среди монахинь риск рака груди выше на двадцать процентов, чем среди сексуально активных женщин.

Подобные исследования подвергаются критике со стороны самих же ученых за противоречивость, фрагментарность, ошибки методологии. Как правило, все они представляют собой корреляции, то есть численные зависимости каких-либо явлений, но установить между ними причинно-следственную связь не удается.

На здоровье и долголетие влияет множество факторов: генетика, физиология, социальные и психические условия. Выделить среди них и исследовать конкретно сексуальную активность невозможно, подчеркивают критики. Так, физиолог Уильям Фишер из Университета Западного Онтарио (Канада) предлагает проводить рандомизированные контролируемые испытания, принятые в современной медицине как стандарт доказательности.

Причина и следствие

"В последние два года я проводил по нескольку недель на отдаленном острове в относительной изоляции", — так начиналась анонимная статья, опубликованная в Nature полвека назад. Автор утверждал, что пик концентрации тестостерона у мужчин совпадает с наивысшей сексуальной активностью. В наши дни мнение о четкой связи между уровнем гормонов и половой функцией широко распространено. Однако до сих пор среди специалистов идут споры: гормональный всплеск влечет за собой половую активность или наоборот.

А вот исследователи из Университета штата Нью-Йорк в Олбани (США) предполагают, что мужская сперма работает как антидепрессант. Такой вывод они сделали, наблюдая студенток колледжа: пользующиеся презервативом чаще страдали от депрессии.

Кроме того, половой акт положительно сказывается на настроении супругов и, как следствие, ведет к увеличению производительности труда. Такой вывод содержится еще в одной работе американских ученых, анкетировавших в течение двух недель женатые работающие пары.

Оказалось, что человек, занимавшийся вечером сексом, на следующий день с утра испытывал подъем настроения, позитивное отношение, вовлеченность в работу. Нормы поведения диктуют нам, что надо разделять работу и приватную жизнь, однако одно влияет на другое, утверждают авторы исследования.

Секса стало меньше

Вместе с тем ученые отмечают снижение сексуальной активности в последние десятилетия. Анкетирование почти 27 тысяч американцев с 1989 по 2014 год показало, что люди стали заниматься сексом в девять раз реже. Тенденция не зависит от пола, расы, региона, образования или рабочего статуса. Меньше всего половая жизнь выражена у родившихся после 1990-х: миллениалов и поколения Z.

Сходные результаты получили исследователи из Германии, которые анкетировали мужчин от 18 до 95 лет. Если в 2005 году 81 процент опрошенных жили с партнером, а на отсутствие сексуальной активности и желания указали 8 процентов, то в 2016-м партнеры были у 73 процентов респондентов, а второй показатель вырос до 13 процентов. Причем меньшей половой активностью особенно отличались люди молодые и поколение среднего возраста.

Авторы обеих работ объясняют это увеличением доли одиноких людей в обществе. Однако отмечают, что секса стало меньше и у тех, кто в отношениях. Ученые не склонны связывать приведенную статистику с распространением порно и увеличением времени, проведенном на работе. По всей видимости, причины тревожного тренда — более сложные.