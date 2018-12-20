5 секс-заблуждений, которые лишают наслаждения

Мы получаем много информации об интимной сфере из средств массовой информации и от знакомых, но не все эти истории и мнения совпадают с реальностью. WomanHit.ru поможет разобраться, что правда, а что нет Заблужение первое

Существует такое мнение, что сексуальность мужчины, его потенция и сила напрямую зависят от размеров гениталий. К этому пункту приплетаются истории о том, что у высоких и брутальных мужчин тоже все в порядке с размерами. Некоторые пытаются угадать по длине носа, пальцев и ступней. А уж миф о «крупных» мужчинах родом из Африки вообще неистребим. Считается, что представители сильного пола с внушительным достоинством ведут более активную половую жизнь и более возбудимы.

Тем не менее не так-то просто измерить длину мужского члена самостоятельно, ведь вариантов может быть множество. По подсчетам специалистов, нормой для среднестатистического мужчины является размер от 17 до 20 см в возбужденном состоянии, а длина в спокойном состоянии — 13—15 см.

В реальности для женщины размер не имеет такого большого значения, как нас пытаются в этом убедить различные медийные источники. Физиология женщины позволяет ей подстраиваться под любые размеры. Однако некоторым женщинам все же может быть некомфортно, когда партнер обладает уж слишком большим достоинством. Но мужчинам не стоит сильно переживать, если их параметры далеки от идеальных в их понимании, ведь женское удовлетворение мало зависит от размеров, здесь важна, скорее, техника.

Заблуждение второе

Еще один миф в отношении мужчин: их сексуальные способности напрямую зависят от того, как часто за ночь они способны совершать половые акты. И чем дольше, тем лучше.

Это очень сомнительное утверждение, если учесть, что темперамент у каждого мужчины разный, и невозможно подогнать всех под один стандарт. Если один мужчина готов совершать «сексуальный подвиг» снова и снова, то другой выдохнется уже через полчаса.

В древних цивилизациях маленькие члены считались наиболее функциональными в плане оплодотворения. В индийских учениях более важным фактором считалась жесткость, а не размер, а в этом смысле преимущество на стороне скромных параметров.

Заблуждение третье

Сексуальная активность мужчин гораздо выше женской. Вот здесь можно серьезно поспорить. По этому параметру женщины сильно обгоняют мужчин. Все дело в том, что мужчине после эякуляции требуется так называемый «восстановительный период», его физиология просто не позволяет моментально включиться в процесс повторно. А вот в ситуации с женщинами ситуация намного лучше — их «оргазмический» запас практически неисчерпаем, преградой для него может стать только усталость.

Заблуждение четвертое

Наверное, каждый в своей жизни слышал мнение с экранов телевизоров или читал, что эротические фантазии присущи только людям с отклонениями, нормальным такое в голову прийти не может. Тут стоит отметить, что человек в принципе не может существовать без фантазий. Эротические фантазии практически никогда не совпадают с реальностью: они затрагивают неприступные образы и запретные темы. После внушения массовыми источниками, что подобные мысли недопустимы и крайне нежелательны, обычный человек, думающий иногда на эротические темы, начинает сомневаться — а все ли с ним в порядке. Однако чем лучше человек осознает, что это всего лишь воображение, тем проще ему контролировать себя и находить другие пути реализации желаний.

Заблуждение пятое

Этот пункт связан с внешними предпочтениями. Бытует мнение, что у светловолосых женщин с модельной фигурой есть все шансы на счастье в личной жизни. Этот миф привносит дополнительные психологические страдания женщинам, которые недавно стали мамами, следовательно, их параметры в этот период никак не могут совпадать с общепризнанным идеалом.

Интересный факт: по результатам опросов мужчин, проживающих в США, сильный пол отдает предпочтение совсем не блондинкам, а брюнеткам с вьющимися волосами. Идеальные формы также не попали в первую десятку требований к будущей спутнице. Наоборот, если полненькая девушка может поддержать разговор и веселиться, мужчина предпочтет ее, а не зануду с модельной внешностью.