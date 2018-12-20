9 правил отличного «секса по телефону»

Встречаться на расстоянии тяжело. Сложно обойтись без еженощных обниманий и секса в любой момент. Приходится много говорить по телефону или в видеочате, а для кого-то это — целый подвиг. Но если не зацикливаться на невозможности регулярного секса, отношения на расстоянии могут быть прекрасными. Вот несколько советов, как этого добиться, и большинство из них работает в обе стороны.

1. Эротических сообщений не бывает слишком много

Нет понятия неподходящего времени для отправки очередной фотографии в обнаженном виде или эротического смайла. Пусть он получит сюрприз посреди совещания (если оно действительно важное, участники просто отключат телефоны). Можешь просто фотографировать себя перед зеркалом каждый день, и он будет бережно сохранять все фотографии. Каждую. Со временем ты получишь бирку с ценником в его жизни, потому что он начнет платить за хранение снимков в «облаке»!

2. Вы оба должны регулярно проявляться

Неважно, в какое время и каким образом, — договоритесь. Пусть это будет удобный для обоих момент, а не ожидание разговора по неделе.

3. Не ругайтесь, если видеосвидание не получилось

Если один из вас устал на работе и лег спать, перебрал на вечеринке или застрял у родителей — не стоит взращивать в нем чувство вины. Поговорите позже (но не через неделю!).

4. Устройте настоящее свидание

Да-да, на расстоянии. Необязательно все время только разговаривать. Посмотрите одно и то же кино, приготовьте одинаковый ужин, поиграйте в настольную игру по интернету. Можно даже зажечь свечи, открыть вино и сесть перед мониторами!

5. Запланируйте реальную встречу заранее

Самое неприятное — ждать непонятно чего и сколько. В зависимости от расстояния и удобства встреч постарайтесь сразу договариваться о следующем свидании. Даже если оно случится через полгода, лучше знать и готовиться, чем пребывать в неведении.

6. Если он приезжает к тебе, предложи разделить расходы

Особенно если получается так, что ему проще приехать к тебе, чем наоборот. Убедись, что дорога не причиняет ему неудобств.

7. Необязательно планировать каждую минуту встречи

Может, вам захочется всю неделю не выходить из квартиры, перемещаясь между кроватью и домашним кинотеатром! Это самое ценное, а не потраченное время.

8. Честность, доверие, спокойствие

Раз вы не можете постоянно быть рядом, остается только надеяться на честность партнера и доверять ему. А если он почувствует недоверие или попытки слежки, это не пойдет на пользу вашим отношениям.

9. Инициируй секс на расстоянии

Пусть это не так здорово, как в реальной жизни, но никто не запретит вам заняться телефонным или интернет-сексом, а также вести грязные диалоги. Помимо сиюминутного удовольствия, все это закладывает чувственную основу для того момента, когда вы наконец опять встретитесь.