Секс в самолете: 10 историй о том, как это бывает

Секс в самолете — желание довольно многих людей, но не все отваживаются. Если ты готова вступить в «Клуб десятитысячников», освежи в памяти правила и вдохновись историями тех, у кого все получилось!

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1. Больше никогда!

«Один из самых ужасных моментов в моей жизни — когда меня застали за этим! Мы с девушкой хотели попробовать, забронировали места в заднем ряду. Она пошла в туалет, я за ней через минуту. Мы долго об этом мечтали и настраивались, поэтому процесс пошел хорошо. И в самый ответственный момент стюардесса начала стучать в дверь и требовать немедленно выйти: она знает, чем мы заняты. Мы в ужасе посмотрели друг на друга, и все сразу прошло. Мы быстро оделись, вышли — и почувствовали, что все соседи на нас смотрят! Они проснулись, когда стюардесса стучала в дверь. Было очень стыдно, а на выходе она показала нас пилотам»,

— Денис, 25 лет.

2. Это было отличное приключение

«Прошло 8 часов из 13-часового полета через полмира. Стюардессы пошли отдыхать, почти все пассажиры спали. Ближайший неработающий туалет был рядом. Она пошла внутрь, я за ней, все прошло хорошо. Никто ничего не заметил»,

— Максим, 30 лет.

3. Нам очень понравилось

«Я сказал стюардессе при посадке, что девушке нужна помощь при посещении туалета. И объяснил этот рассказ тем, что в прошлом полете нам пытались это запретить (но это была ложь). Ближе к концу полета мы вошли в туалет и занялись с сексом. Мы оба небольших габаритов, но было довольно сложно, хотя и прекрасно!»

— Андрей, 27 лет.

4. Все вокруг спали

«Ночной перелет, слабое освещение. Все было довольно давно, еще до терактов, и стюардессы были не слишком внимательны. Все вокруг спали. Мы даже не пошли в туалет, а накрылись большим пледом и слегка приспустили штаны. Поставили галочку»,

— Сергей, 24 года.

5. Я стеснялся пассажиров

«Мы с девушкой летели в Испанию и сидели на двух сиденьях справа, посередине было пять и еще три — слева. Она положила мне на ноги плед, спряталась под ним и начала делать мне минет. Было неудобно, ведь рядом сидели другие пассажиры. Я очень старался не двигаться, чтобы никто ничего не заметил. Но все равно было очень приятно. Отдельная история — дойти до туалета, чтобы все вытереть и не запачкать штаны»,

— Олег, 29 лет.

6. Все получилось!

«Мы оба немного выпили во время полета. Потом она пошла в туалет, я чуть позже — за ней. Было очень быстро и страстно, заняло буквально минуту. Мы вышли, наткнулись на понимающий взгляд стюарда, переглянулись и до конца полета обо всем этом не говорили»,

— Юрий, 25 лет.

7. Я даже в зеркало посмотрел!

«Мы сделали это со старой любовью. Самолет был переполнен, мы выбрали время, когда стюардессы разносили обед и сзади никого не было. Мы встретились в туалете, нам было удобно в позе догги-стайл, я даже успел посмотреть на себя в зеркало. Потом мы поняли, что за дверью кто-то стоит. Я вышел, увидел женщину средних лет и сказал, что туалет грязный и ей лучше пойти в другой. Она поблагодарила за предупреждение и ушла»,

— Кирилл, 23 года.

8. Все промолчали

«Долгий перелет, мы встретились в туалете, успели и оральным сексом позаниматься, и обычным. Вернулись на свои места. Если даже кто-то и заметил, то ничего не сказал»,

— Ренат, 27 лет.

9. Даже не вставали!

«На рейсе было мало пассажиров, и мы спокойно занялись сексом прямо на месте»,

— Дмитрий, 30 лет.

10. Сделал дело — гуляй смело

«Все в самолете спали. Мы хотели встать и пойти в туалет, но заснули. Проснулись, когда встало солнце, а с ним и половина пассажиров. Но мы уже настроились! Она пошла в туалет, я подошел, постучал и тоже оказался внутри. Когда вышел, наткнулся на стюарда. Он посмотрел на меня странно, и я попросил воды, потому что у девушки эпилептический припадок. Он принес воду, я отдал ей и сел на место, потом она вернулась. Было забавно»,

— Ярослав, 31 год.