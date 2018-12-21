Шикарные виды поцелуя, которые стоит освоить

Да, мы знаем, вы не ребенок, которому предстоит извести ящик помидоров, чтобы потренироваться на них целоваться. Но поцелуй поцелую рознь. И если вы желаете оставаться в глазах любимого человека подлинной королевой поцелуев, никогда не помешает освоить несколько новых техник.

1. Горячий привет

Просто чмокнуть его при встрече — это так по‑родственному. Напомни своему любимому, что страсть между вами жива и что вы действительно счастливы его видеть.

Этот вид поцелуя начинается еще до того, как ваши губы встретились. Представь: вы видите своего парня на пороге вашей квартиры или в том месте, где вы условились встретиться. Ваши взгляды пересекаются, вы улыбаетесь и начинаете медленно к нему приближаться, не прерывая зрительный контакт. Когда вы окажетесь рядом, скажи что-нибудь вроде «Привет, красавчик!» и прильни к нему всем телом. Целоваться, стоя домиком, когда ваши губы соприкасаются, а бедра — на пионерском расстоянии друг от друга, ужасно неудобно.

Итак, ваши тела соприкоснулись, и настала очередь губ. Положи ладонь ему на затылок и мягко притяни к себе. Это должен быть долгий и страстный поцелуй — секунд на 10.

На этот раз попридержите язык: этот тип поцелуя — только для губ. У вас еще будет возможность поработать языками позже, а сейчас пусть поизнывает немного от нетерпения.

2. Как в кино

Вы смотрите в глаза друг другу, и время останавливается. Вы готовы поклясться, что слышите музыку, звучащую за кадром… Вот это и есть настоящий голливудский поцелуй (давайте забудем на минуту, что артисты на съемочной площадке на самом деле ловко дурачат публику, целуя партнеру щеку рядом с губами, а в кадре это выглядит страстными лобзаниями).

Постарайтесь этим поцелуем сказать ему все, что чувствуете, выразить всю глубину своей любви.

Сцена первая, дубль первый: позвольте ему обнять вас за талию. Теперь чувственно проведите рукой по его груди, затем положите правую ладонь ему на затылок и держите. Теперь запрокиньте голову и медленно откиньтесь назад, позволяя левой руке безвольно повиснуть. Парень инстинктивно прижмет вас к себе крепче, чтобы вы не рухнули на пол.

Слегка приоткройте рот, приглашая его к французскому поцелую. Чередуйте дразнящие и круговые движения языком, пока одному из вас не захочется воскликнуть: «Стоп! Снято!»

3. Многообещающий и сладкий

Вы пьете с друзьями пиво, и вы изо всех сил стараетесь поддерживать беседу, но кое-что отвлекает вас и сбивает с мысли. Это аппетитная попка твоего молодого человека, обтянутая джинсами. Конечно, вы можете увлечь его в «тайную комнату» и на скорую руку предаться любви, но мы говорим о поцелуях, помните? Поэтому просто разожгите его нетерпение небольшой публичной сессией.

Медленно пройдитесь губами по боковой части его шеи, пролагая дорожку из поцелуев. Игриво и легонько покусывайте его мочку, пока не привлечете его внимание. Поднесите свои губы к его губам и шепните, что он никогда еще не выглядел так сексуально, как сейчас. Теперь взгляните парню прямо в глаза и легонько лизните его нижнюю губу. Затем начните ее нежно посасывать. Секунду-другую спустя повторите то же с верхней губой. Продолжайте переходить от одной губе к другой. Как только ваш герой попытается перехватить инициативу, остановитесь и шепните ему на ушко, что вы собираетесь сделать с ним позже, когда вы останетесь одни.

4. Жаркое «Пока!»

Уезжает ли ваш дорогой в командировку или просто уходит утром на работу, попрощайтесь так, чтобы он думал о вас всю дорогу. Покажите ему, как сильно будете по нему скучать — пусть ему не терпится вернуться.

Он наклонится к вам, чтобы быстренько чмокнуть и побежать, а вы удивите его неожиданным горячим поцелуем. Притяните его голову к себе, оближите палец и проведите им по его губам. Прижмите свои губы к его, слегка засосите, затем разомкните губы, не отрывая их, и глубоко вдохните. Пусть у него от вас практически буквально перехватит дыхание. Он на секунду забудет, что собирался куда-то уходить.

Чуть отстранитесь, зацепите пальцами шлевки на его штанах и притяните чресла любимого к себе. Ощущаете тепло его сокровенных мест? Повторите процедуру. После этого отпустите своего рыцаря, напоследок игриво погладив по заду. Пусть считает минуты до того момента, когда вернется и вы сможете продолжить.