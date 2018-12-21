Как правильно начинать отношения в зрелом возрасте

Ходить на свидания бывает страшновато и в юном возрасте, но тогда вы полны прекрасных иллюзий и у вас бушуют гормоны. А что делать, когда гормональной анестезии больше нет, и опыт избавил вас от иллюзий?

Вот правила, которые помогут вам спокойно и уверенно начинать новые отношения, даже если с момента вашего последнего свидания прошло 20 с лишним лет.

1. Определите, чего вы ждете от отношений и держите высокие стандарты

Никогда не соглашайтесь на второй сорт или на несоответствие вашим ожиданиям. Жизнь коротка, чтобы тратить ее не на тех людей. Давайте человеку шанс или два, но не позволяйте себе идти на компромиссы. Если ваши ожидания не оправдываются в начале отношений — что же будет, когда ваш партнер выдохнет и расслабится?

2. Перестаньте волноваться

Тот, с кем вы начинаете отношения в зрелом возрасте, волнуется не меньше вас. Это нормально. Идите навстречу своим страхам, не сбегайте со свиданий, даже не придя на них.

3. Не торопитесь с сексом

Если вы не готовы, не соглашайтесь на спешку. Вам стоит узнать друг друга лучше и научиться больше доверять друг другу, чтобы не разочароваться взаимно.

4. Начинайте с реальных знакомств

При том, что сейчас много возможностей для встреч с помощью сайтов знакомств, для вашей самооценки и уверенности будет лучше, если вы начнете сразу с реальных людей. Дружеские вечеринки, корпоративы, общественные мероприятия — знакомьтесь в реальной жизни. Если вы робеете, вспомните опыт молодости и отправляйтесь в незнакомое место, прихватив с собой лучшую подругу.

Когда вы готовитесь к выходу в свет, вы наряжаетесь и прихорашиваетесь. Независимо от результата, эти процедуры сами по себе поднимают вашу самооценку и настроение.

5. Не думайте, что в сексуальной жизни что-то изменилось

И не бойтесь показаться старомодной. Люди не изобрели ничего нового в сексе со времен Кама Сутры.

6. Чем вы старше, тем меньше «игр»

Вы удивитесь, насколько проще и прямолинейнее можно общаться, имея за спиной опыт прожитой жизни. Получите от этого удовольствие.

7. Если вы не хотите заводить отношения, вы не обязаны

Это касается как встреч «чисто для секса», так и просто комфортного одиночества. В отношения нужно вступать тогда, когда вам это по-настоящему нужно. Правильного времени для этого не существует. В любой момент, когда вы будете готовы, вы можете начинать отношения.

Или не начинать их и не переживать ни о каких «часиках», которые «тикают». Ничего не тикает, это миф.