Комплекс Электры: как это может повлиять на выбор партнёра

Комплекс Электры — аналог Эдипова комплекса, только инцестуозные желания здесь направлены не от сына к матери, а от дочери к отцу. В психоанализе термин закрепился в 1913 году с легкой руки Карла Густава Юнга , хотя против него и возражал Зигмунд Фрейд . Как и в случае с Эдиповым комплексом, комплекс Электры родом из древнегреческого мифа. Согласно легенде, дочь царя Агамемнона Электра убивает свою мать Клитемнестру, которую обвиняет в смерти отца. На языке психоанализа это выглядит как соперничество дочери с матерью за внимание и любовь отца.

Девочки в комплексе Электры, как и мальчики в Эдиповом комплексе испытывают привязанность к родителю противоположного пола. В идеале комплекс должен разрешиться при достижении девочкой пубертата, его дальнейшее затягивание грозит серьезными психологическими проблемами вплоть до неспособности устроить свою личную жизнь.

По мнению Фрейда, в основе комплекса Электры лежит зависть девочки к пенису. Осознав, что такой орган у нее отсутствует, она начинает испытывать повышенный интерес к особенностям мужского организма: отец для нее становится идеалом, а мать виновницей, родившей ее «несовершенной». Согласно классическому психоанализу, со временем негативная позиция трансформируется в позитивную, в которой девочка заменяет желание иметь пенис стремлением завести ребенка. Другими словами, происходит заложенная природой идентификация девочки со своей матерью. Однако здоровые перемены происходят не всегда, что, по словам юнгианского психолога Шейлы Пауэл, сильно ослабляет психическое развитие девушек.

С точки зрения Пауэл, формирование психических механизмов девочки проходит три стадии. На первой дочь привязывается к матери, на второй идеализирует отца, на третьей девочка отделяется от отца, чтобы вернуться к идентификации с матерью. Женщины с комплексом Электры, согласно Пауэл, имели трудности на первых двух стадиях.

«Из-за того, что такие женщины имеют тенденцию чрезмерно идентифицироваться с отцом, для них сложно принять агрессивную позицию и принести в жертву свои инцестуозные желания. Они не только не хотят отказываться от идеализированных представлений об отце, но сопротивляются идентификации с женщиной», — отмечает психолог.

Девочки часто преодолевают комплекс Электры по достижении подросткового возраста, когда их внимание переключается на сверстников. Однако если идеализация отца не прошла, то это грозит вылиться в затянувшийся и часто болезненный процесс поиска спутника жизни, который нередко оканчивается для девушки выбором партнера намного старше ее самой. В некоторых случаях, отчаявшись найти идеальную пару, она и вовсе ставит крест на личной жизни.

Комплекс Электры часто формируется по вине отца, который проявляет к дочери чрезмерную опеку и пытается заменить ей мать. Он решает, как ей одеваться и краситься, куда и с кем ходить. Приходит время, и отец дает повзрослевшей дочери больше свободы, но она, привыкшая к постоянному контролю, не знает, как ей пользоваться. Вместо того, чтобы налаживать контакты с ровесниками противоположного пола, девушка пытается вернуть расположение, как ей кажется, бросившего ее отца. Бывают случаи, когда этот комплекс развивается у девочки при жестоком отце: чтобы противостоять деспоту, дочь вынуждена идентифицироваться с агрессором — стать такой как отец. Это прямой путь к формированию психоаналитического типа «фаллической женщины», для которой возможен лишь один вариант самоутверждения — тирания окружающих. С мужчинами у нее могут сложиться отношения лишь в том случае, если она встретит равного себе. По мнению психоаналитиков, для девочек идентификация на родителе противоположного пола зачастую имеет более серьезные последствия, чем для мальчиков. Это не только приводит к психическим и соматическим расстройствам, но и затрудняет любые контакты с мужчинами. Она будет всегда искать того, кто окажется похожим на ее отца. Клинический психолог Александра Шарапова считает, что отголоски не пройденной эдипальной стадии чреваты сексуальными отклонениями и очень часто — развитием гомосексуальности. Но в целом это может вылиться в куда более серьезную проблему — неприятие своего пола.

31-летняя посетительница форума по психологии, мать двоих детей описывает свою ситуацию так: «У нас с мужем не ладится сексуальная жизнь, я не получаю полного удовлетворения от секса (оргазма). Начала работать над собой, читать, изучать… И поняла, что у меня комплекс Электры не разрешился… Я по-прежнему в муже ищу папу, мне противно заниматься сексом с ним, унизительно». Женщина с комплексом Электры, не важно замужняя или одинокая, всегда будет стремиться компенсировать неудачно складывающуюся личную жизнь успехами в других областях: карьера, наука, спорт, хобби, зарабатывание денег. По мнению психологов, все это, порой бессознательно, делается для того, чтобы заслужить уважение отца или вернуть его расположение, понравиться ему и доказать свою любовь. Как правило женщины, не преодолевшие комплекс Электры, дисциплинированные сотрудники и ответственные руководители, они имеют большой авторитет и достижения на работе, но полного удовлетворения это не приносит, ведь им не хватает главного: мужского внимания. Если это сильная, уверенная и независимая женщина, то партнера она будет выбирать сама. Но бывает и так, что завоевание сердца мужчины превращается у нее в болезненную манию. Чтобы добиться внимания противоположного пола такая женщина пойдет на самые радикальные способы: слежку, шантаж, угрозы. Однако это не только не приносит желаемого счастья, но и усугубляет ее психическое состояние.