Заобнимать до полусмерти: 10 проблем тесных объятий в постели

Из всех видов физического взаимодействия в паре объятия традиционно считаются самым безопасным. Через них нельзя заразиться чем-то неприятным, забеременеть, да и в душ идти не обязательно. Но есть и другая сторона медали — мелочи, которые портят всю картину.

1. Нарушается кровообращение

Если в процессе ты пережала ему важную артерию, через некоторое время ему может стать плохо. То же самое, если один партнер отлежал другому плечо: за разговорами и смехом это можно заметить не сразу, а потом придется потратить время на то, чтобы избавиться от онемения в руке.

2. Волосы мешают

Если вы своими телами изобразили булочку-плетенку (брецель), то твои шикарные волосы наверняка окажутся под его рукой или зацепятся за украшения. Ничто так не мешает романтике момента, как вскрик из-за внезапной боли.

3. Опасность клаустрофобии

Если вы как следует зарылись внутрь одеяла, мозг может подумать, что там слишком мало воздуха и сложно выбраться наружу.

4. Неудобство, когда он спит и доволен

А у тебя уже все затекло, но если пошевелишься — он перестанет блаженно улыбаться и сразу проснется.

5. Щетина царапается

Если он давно не брился, а вы увлеклись объятиями в постели, на щеке могут остаться следы.

6. Эрекция

В такие моменты она все только портит и заставляет решать, продолжите вы обниматься и игнорировать все это или же займетесь сексом.

7. Касания ногами

Когда человек не видит чужих ног, организм может принять касание под одеялом за прикосновение змеи, и нога рефлекторно отдернется. Это несколько мешает приятным объятьям, тем более если его ноги холоднее твоих.

8. Дележка подушек

Бывает так, что один занимает все подушки, а второму приходится довольствоваться поверхностью дивана. Это не очень удобно.

9. Диспропорция тел

Не всегда можно правильно улечься так, чтобы обоим было одинаково хорошо.

10. Невозможность обняться прямо сейчас

Например, если вы оба на работе. А ведь это отличный способ провести время вместе!