Пригожин о признании Глюкозы: «Я удавил бы жену за такие вещи»

Откровения Натальи Ионовой-Чистяковой в ее интервью на канале Youtube повергли в шок сразу несколько звезд шоу-бизнеса, которые встретились на тему «хайпа» в Интернете в программе «Звезды сошлись». Иосиф Пригожин откровенно заявил, что «удавил» бы жену за такие вещи.

В декабре певица Наталья Чистякова-Ионова поделилась интимным в интервью на канале Youtube, рассказав ведущей, что она обращалась к профессионалу, чтобы добиться желаемого в сексуальной сфере: "Я вышла оттуда с таким чувством, что я могу все. И это очень поднимает самооценку… Я потом вернулась, кстати, еще. На один курс — закрепить, так сказать», — говорила певица.

По мнению артистки, говорить о сексе просто необходимо. И учиться делать это правильно также нужно. Однако такие откровения в программе «Звезды сошлись» назвали «моральным стриптизом». Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин заявил: «У нее есть муж, двое детей, она упакована. Я считаю, что подобные вещи Глюкоза не то, что не солидно, просто неправильно делать… Я могу простить это Ольге Бузовой, потому что она незамужем просто. Я бы удавил бы свою жену, если бы он где-то рассказывала, как она училась „причмокивать“.

По мнению сына Андрея Макаревича Ивана, все, что сделала Глюкоза, как и многие другие звезды делают, продумано несколько раз их продюсерами: „Никто не стал бы их слушать в Сети, если бы они говорили о Достоевском. Именно потому, что народ в России избалован таким контентом. Страна так реагирует с успехом на „грязные трусы“.