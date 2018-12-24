Как друзья человека мешают интимной жизни

Собаки, которые живут рядом с человеком и зачастую спят в его постели, — отличные компаньоны. Но порой они переходят всякие личные границы! Вот несколько реальных примеров.

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1. «Два года назад мы с мужем завели трехмесячного щенка, помесь лабрадора с боксером. Назвали ее Элли, и она быстро изменила наши жизни к лучшему. Она умная, знает много команд и имеет немало поклонников в соцсетях. Но будем честны: за каждую хорошую мелочь нам приходится расплачиваться чем-то плохим.

Например, она никогда не дает нам поцеловаться, всовывая посередине свой холодный мокрый нос и высовывая язык. Когда мы идем в спальню, она следует за нами. Обычно она не прыгала на кровать (мы думали, боялась), но в тот момент, когда мы решили заняться сексом, она осмелела и запрыгнула!

С одной стороны, прекрасно, что собака обожает хозяев настолько, что готова облизывать их круглые сутки. С другой — это довольно сильно мешает нашей интимной жизни. Мы пытались игнорировать ее (представьте, каково не смотреть в два немигающих глаза!), закрывать дверь спальни (она рычит и скребется), даже занимались сексом в машине, потому что выхода не было.

Однажды я рассказала об этом подругам. У меня раньше не было собаки, и я хотела понять, неужели у всех так? Я даже помню, что искала в интернет-поиске фразу „Собака разрушила сексуальную жизнь“, и результаты помогли понять, что я не одинока. Но решения нет».

2. «Моей собаке 5 лет, и каждый раз, когда мы собираемся заняться сексом, она хочет поучаствовать. Мы занимаемся оральным сексом — она пристраивается рядом, голова к моей голове. К тому же она громко лает, если мы занимаемся сексом не совсем беззвучно. Если я сверху, она ложится на соседнюю кровать и пялится на нас. Если муж сзади, она рычит на него, мол, оставь хозяйку в покое. Но она же не знает, что хозяйке это нравится! Так что теперь мы выгоняем ее за дверь, и она там скулит, но за эти годы мы уже привыкли».

3. «Когда мы с парнем впервые занялись сексом, то не знали, куда деть собаку. Выставить? Прогнать с кровати? Но он начал смотреть и не пытался вмешиваться, со временем привык и перестал обращать внимание. Хотя когда смотрит, нам не по себе».

4. «Наша собака спит только в постели между нами. Не уверена, что мы с мужем спали рядом больше девяти раз за девять лет. Так что нам пришлось искать альтернативные места для секса. Звучит заманчиво, но на самом деле он или смотрит на нас, или ломится в дверь. Однажды мы занялись сексом на кухне, и тут он вбежал и запрыгнул на мужа!»

5. «Пару ночей назад я решила показать мужу стриптиз, и тут вбежал пес и засунул нос мне между ног. Я закричала, а муж расхохотался и никак не мог остановиться. Настроение было испорчено. Каждый раз, когда мы собираемся заняться сексом, собаку невозможно убрать с кровати. Мы выгоняем его, а он возвращается или стоит у кровати и лижет мне ноги. Ужасно!»