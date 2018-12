20 женщин рассказали о своих тайных желаниях в постели

Узнайте, о чем она стесняется вам сказать. Вас приятно удивит, что ей хочется попробовать.

Большинство из нас больше стесняются разговоров о сексе, чем самого секса. Как говорит исследователь сексуальной жизни человека из Университета штата Кентукки Кристен Марк, большинство пар вообще не разговаривают на эту тему. В результате, ты, скорее всего, даже не догадываешься, чего хочет — и чего не хочет — твоя подруга в постели. Чтобы помочь тебе в этой ситуации, мы спросили 20 женщин об их секретных желаниях в постели. Запомни их ответы, среди них могут быть и желания твоей подруги.

Не будь слишком вежливым

Отшлепай ее. Свяжи. Прижми к стене. Несколько женщин из опрошенных нами секретно жаждут более жесткого секса. «Хочу, чтобы мой муж был более агрессивным! — говорит одна жена. — И я не говорю о хлыстах, цепях и „50 оттенках“. Просто немного жестче, как господин». По словам психолога и секс-терапевта из Филадельфии Арлин Голдман, автора книги The Secrets of Sexual Fantasy, некоторые женщины мечтают о подчинении потому, что сами целый день командуют. «Отдохнуть от всего и дать покомандовать другому — это реально может завести женщину», — говорит она. Кроме того, заводит и предвкушение неизвестного. «В сексе главное — возбуждение, а с давним партнером уже нет никакой ветрености и нервозности, так что можно рисковать и экспериментировать», — говорит Голдман. Но не стоит делать это внезапно, ведь такие желания вынашивают не все женщины. Начни с разведки: узнай, что ее заводит и внимательно следи за ее реакцией на новое.

Не ограничивайся только постелью

«Мне очень нравится, когда мой парень начинает заигрывать со мной не в спальне. Это заводит меня больше всего», — признается одна из участниц опроса. Приставания в необычном месте говорит, что ты увлечен ею, а не просто хочешь секса, как поясняет Голдман. Кроме того, если вы находитесь в общественном месте и не можете сразу перейти к делу, это заставит ее предвкушать будущие события. Начни с поцелуев на кухне, объятий на вечеринке или опиши ей сценарий дальнейших действий, пока вы поднимаетесь в лифте в квартиру.

Не бойся вибратора

Некоторым женщинам втайне хочется иметь больше игрушек в спальне. «Мне нравятся такие штуки, как мощный стимулятор клитора или шарики на нити, которые мягко проскальзывают в заднюю дырочку», — говорит одна респондентка. По словам семейного терапевта из Нью-Йорка и автора книги She Comes First Иена Кернера, игрушки могут ускорить наступление оргазма у женщины. «Во многих позах воздействие на клитор минимально или вообще отсутствует. Вибратор может решить этот вопрос», — говорит он. Да и вообще, никогда не повредит попробовать что-то новенькое: исследования показали, что открытые экспериментам в постели женщины чаще достигают оргазма.

Не торопись

Тебе уже известно, что женщины обожают прелюдию, но некоторые участницы нашего опроса говорили о своих тайных желаниях относительно того, что происходит еще до нее. Одна даже придумала свое название: допрелюдия. «Я была бы счастлива, если бы мой парень целовал мою шею, плечи и живот часами, но ему всегда не терпится перейти к гениталиям», — говорит одна. «Секс для меня — это не выключатель с двумя положениями. Мне нужно что-то вроде допрелюдии с нежными объятиями, потом длительная прелюдия и только потом сам акт. Мне нужно больше времени, чтобы достичь оргазма», — поясняет другая. Нет никаких четких временных рамок, сколько должна длиться каждая стадия — просто не надо сразу стремиться к ее вратам. Обращай больше внимания на ее шею, уши, плечи и спину, как советует Кернер.