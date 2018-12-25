7 главных правил поведения для девушки на первом свидании

Первое свидание — это всегда волнение и страх. А вдруг что-то пойдет не так? А вдруг я ему не понравлюсь? Успокойтесь. Вот несколько правил, которые помогут вашему рандеву пройти более гладко.

Уверенность в себе

Не стоит пытаться быть уверенной в себе женщиной — нужно действительно быть такой. Уверенность привлекает внимание. Если вы договорились о встрече — значит вы оба испытываете симпатию — разве нет?

Внешний вид

Психологи не рекомендую надевать на свидание свою лучшую одежду и наносить обильный макияж. При этом, не забывайте, что важно оставаться собой. Ухоженность и аккуратность — ваше все.

Приятный запах

За женщиной должен тянуться легкий шлейф. Кажется уже миллион раз говорили, что нельзя выливать на себя ведро парфюма.

Уютное место

Постарайтесь выбрать для первого свидания уютное небольшое кафе. В барах и клубах вы не сможете нормально поговорить, в кино это вообще вряд ли возможно. Горячий чай и десерт так и располагают к душевной беседе.

Непринужденная беседа

В первую встречу не стоит рассказывать спутнику о своей сложной работе или вчерашней ссоре с арендаторами. Постарайтесь узнать собеседника получше — и расскажите о себе.

Не говорите о бывших

Упомянуть вскользь можно — сказать что вы в разводе или расстались со своим молодым человеком некоторое время назад. Но не стоит подробно описывать ваши отношения или притяну разрыва. Мужчина может подумать, что вы еще не пережили этот период, и не хотите новых отношений.

Будьте собой

Не стоит разыгрывать из себя примадонну или неприступную крепость. Покажите какой вы человек — живой, настоящий, интересный. Если что-то пойдет не так, вы всегда можете отказаться от второго свидания.