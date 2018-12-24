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Алмазный магнат снабдил приданым сотни невест 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Миллионер из индийского города Сурат, штат Гуджарат, купил приданое для женщин, оставшихся без отцов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В массовой свадьбе, которую организовал алмазный магнат Махеш Савани (Mahesh Savani), участвовала 261 женщина. У всех невест умерли отцы, 54 остались круглыми сиротами, а у 118 нет ни братьев, ни сестер. Они не могли выйти замуж без помощи Савани, потому что у них не было денег на приданое.
Невест благословил глава правительства Гуджарата. Роль отца в индуистском свадебном ритуале сыграл сам миллионер, а также чиновники и полицейские. Каждая пара получила в подарок домашнюю утварь и страховку на 200 тысяч рупий (195 тысяч рублей).
Савани оплачивает свадьбы для сирот с 2010 года. С тех пор он помог заключить брак 3172 женщинам. По словам магната, он делает это, потому что ощущает лежащую на нем социальную ответственность.
В Индии родственники невесты, как правило, преподносят семье жениха богатые подарки. Договориться о свадьбе без приданого зачастую невозможно. Индийские власти пытались бороться с этой традицией, но так и не смогли ее победить.
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