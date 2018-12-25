5 правил, которые пригодятся вам в браке с иностранцем

Выйти замуж за иностранца и уехать в лучшую жизнь — традиционная женская мечта еще со времен СССР. С тех пор многое изменилось, и те, кто мечтали, сегодня более трезво смотрят на вещи, понимая, что иностранец — еще не значит состоятельный мужчина, жизнь с которым будет легче, чем на родине.

С другой стороны, глобализация, развитие туризма и знакомств через интернет привели к тому, что брак с иностранцем перестал быть самоцелью — это просто часть сегодняшней жизни. И если это как раз про вашу жизнь, советы психолога придутся как нельзя кстати.

1. Вступать в отношения с широко открытыми глазами

Любовь — прекрасное чувство, но удачный брак строится не в мире эмоций, а, прежде всего, в голове. Человек, с которым вы переписываетесь в интернете, может представиться кем угодно, но при этом, кто он на самом деле? Узнать друг друга получше, не бросаться в омут с головой — вот те важные советы, которые можно дать влюбленной и решившей во что бы то ни стало переехать на ПМЖ в другую страну женщине. Обязательно съездить, причем неоднократно, к жениху в гости, активно приглашать его сюда. Вы должны четко понимать, что это за человек, прежде чем решиться связать с ним свою судьбу.

Для примера можно привести историю про девушку, которая вышла замуж за жителя одной из скандинавских стран. Когда ее мечты о красивой жизни наконец начали сбываться, и она прилетела на свою новую родину с мужем, внезапно оказалось, что он не принц и живет не в замке. Он фермер и семья у него крестьянская, и привез он молодую жену в дом к своим родителям, которые не увидели в ней принцессы, а дали в руки лопату и сказали что-то вроде: «иди почисть свинарник». Девушка была в шоке — мир розовых единорогов оказался совсем не таким. Спустя какое-то время она, конечно, благополучно сбежала от скандинавских фермеров и вернулась в Россию искать свое счастье.

2. Помнить о различиях в менталитете

Мы одни, а они совершенно другие. Это не плохо и не хорошо. Это данность. У нас разная история, культура, язык, воспитание и зачастую религия. Нам мамы и бабушки об одном рассказывали в детстве, а им — о другом. Если вы хотите быть счастливой в браке, наверное, вам стоит побольше узнать о менталитете, культуре и обычаях своего жениха. А если вы собираетесь там жить, то безоговорочно принять эти обычаи и ревностно соблюдать их.

Помните, как в сериале «Секс в большом городе», когда Шарлотта захотела выйти замуж за Гарри, который был иудеем? Она не минуты не размышляя, решила принять иудаизм, а это не так просто — это изменение образа жизни, изучение иудаизма, посещение синагоги, чтение священных книг и заучивание наизусть огромного количествам информации, потом своеобразная сдача экзамена — суд, который решает, может ли женщина быть иудейкой, и только потом гиюр — обряд посвящения.

Поэтому прежде чем согласиться на брак с подданным другой страны, особенно, если это страна не европейская, нужно отчетливо понимать, что вам, скорей всего, придется попрощаться со многими привычными для вас вещами. Например, моя подруга, которая уехала на ПМЖ в Израиль, приняла там иудаизм, долго не могла привыкнуть к тому, что сыр нельзя есть с колбасой — это не кошерно, и креветки — это тоже не кошерно: по ним она страдала больше всего. Но потом привыкла: другая страна, другие правила, и это надо принять.

3. Незнание закона не освобождает от ответственности

Так любили повторять древние римляне, и были абсолютно правы. Отправляясь в совершенно чужую страну на ПМЖ, нужно быть юридически подкованным. Это замечательно, когда любовь длится вечность, а брак всю жизнь. Но много ли примеров такой любви и таких браков вы знаете? Мало ли что может произойти в жизни — вы должны быть готовы ко всему, в том числе и к разводу, и к переезду. Поэтому в ваших интересах ознакомиться с законодательством той страны, куда вы собираетесь переехать навсегда.

Поинтересуйтесь, как и когда вы сможете получить гражданство или вид на жительство, как будут защищены ваши интересы, интересы ваших будущих детей, что будет, если вы надумаете развестись с мужем — с кем останутся дети, где вы будете жить, на что. Конечно, об этом не хочется думать, когда в животе порхают бабочки, а в ушах уже практически звучит марш Мендельсона.

Но если вы не хотите проблем в дальнейшем, лучше все-таки перестраховаться. А еще есть такая вещь, как брачный контракт — люди не зря его придумали: это ваша личная страховка на экстренный случай.

4. Язык — это путь к пониманию друг друга

Невозможно жить в чужой стране без знания языка. Учите его, если намерены выйти замуж за подданного другого государства. Язык нужен даже не потому, что с мужем надо хоть иногда разговаривать (это, конечно, очень важно и основа основ), но и для того, чтобы на улице банально дорогу спросить, чтобы при необходимости попросить о помощи. Без языка там делать нечего! А если развод и девичья фамилия, куда вы без языка?! Сразу домой или захотите остаться? Если второе, то вам, скорей всего, будет нужна работа: в наше время можно, конечно, и удаленно работать. Но это все равно не аргумент для того, чтобы не учить язык. Без языка вы всегда будете иностранкой.

5. Всегда имейте заначку

Живя в другой стране, нужно знать, к кому и куда лучше всего обращаться в случае каких-либо проблем. Путь до российского дипломатического консульства, если оно в данной стране имеется, тоже лучше узнать раньше, чем случится что-то из ряда вон выходящее. И, конечно, каждая женщина должна иметь свои деньги — сбережения, отложенную на всякий случай зарплату, личный счет в банке: не важно, что это будет, но это еще одна ваша страховка, все-таки вы не дома. Никогда не переставайте рассчитывать на себя, ведь жизнь порой преподносит сюрпризы.