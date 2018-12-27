Сама с собой или с партнером: как получить самый яркий оргазм в своей жизни

Оргазм — это само по себе прекрасно. А если мы скажем тебе, что ощущения от него можно усилить, сделать более яркими и насыщенными? Эксперты центра семейного и сексуального образования Secrets рассказывают о том, как получить самый яркий оргазм.

Сначала немного фактов: по данным Университета имени Кинси, 95% опрошенных исследователями женщин достигают оргазма при мастурбации. Поэтому, желая получить оргазм, который по силе и интенсивности превосходил бы все предыдущие, лучше всего будет начать его поиски именно в постели наедине с собой. Когда мы говорим о силе оргазма, трудно сказать, в чем она измеряется, ведь, если попросить всех женщин мира сказать, что такое оргазм, с огромной вероятностью мы бы не получили ни одного одинакового ответа. Оргазм — это что-то на грани метафоры, и каждая женщина мало того что описывает его по-своему, так еще и испытывают при этом совершенно особенные ощущения..

Сама с собой

Первое, что тебе нужно запомнить, чтобы получить яркий оргазм, — за все ответственен наш мозг. И за сексуальное удовольствие тоже. Все стимулы, проходящие через него от половых органов или эрогенных зон, могут трактоваться мозгом как положительные или как отрицательные в зависимости от контекста. Так вот, для того чтобы стимул был заведомо положительным, нужно создать вокруг себя такой же положительный контекст, в котором:

а) тебя ничего не будет отвлекать от наслаждения, включая мысли о работе, телефонные звонки от подруг и размышления о предстоящем дне;

б) ты будешь расслаблена и возбуждена, а это значит, что ты заведомо должна быть в хорошем настроении.

Как ты уже поняла, контекст — это важно. И в твоих силах сделать все так, чтобы получить от процесса максимальное удовольствие. Окружи себя тем, что тебя возбуждает. Можешь зажечь свечи, надеть сексуальное белье, принять горячую ванную для того, чтобы расслабиться еще больше, а можешь включить любимое порно, которое будет помогать тебе, подкидывая жаркие картинки и образы. И не забудь про теплые носки! На самом деле носки можно не надевать, но учти, что, когда организм находится в тепле, процессы, связанные с кровообращением, протекают гораздо быстрее, а значит, кровь будет активнее приливать и к половым органам, обеспечивая достаточное физическое возбуждение.

Приступай к активным действиям. Если мастурбация для тебя не в новинку, то ты уже наверняка знаешь, как нужно ласкать себя, чтобы добиться желаемого. Однако спешить не стоит. Для того чтобы усилить ощущения во время оргазма, можно подразнить саму себя. Чтобы все прошло успешно, тебе необходимо, доведя себя практически до оргазма, прекратить стимуляцию и позволить нарастающей волне наслаждения отступить. Затем необходимо снова приблизиться к предоргазменному состоянию и точно так же отдалиться от него, прекратив стимуляцию. Повторить этот трюк можно несколько раз подряд, но при этом ты все время должна быть возбуждена, иначе можно добиться обратного эффекта: если перестараться, возбуждение может сойти на нет окончательно, и тогда продолжать стимуляцию будет бессмысленно. Поэтому следи за своими ощущениями. С каждым разом они будут нарастать все быстрее и сильнее, и в очередной раз, когда ты окажешься близка к оргазму, нужно будет его достичь, продолжая воздействовать на ту зону, благодаря стимуляции которой ты обычно достигаешь оргазма.

Маленький лайфхак. Описанный выше метод требует достаточной выносливости. Проще говоря, если при мастурбации ты пользуешься только руками, они могут быстро устать, не позволяя тебе в полной мере насладиться ощущениями. Удобнее всего пользоваться разнообразными секс-игрушками. Во-первых, они точно смогут работать дольше твоих собственных рук, а во-вторых, твои руки (а также руки, язык или член партнера) никогда не смогут достичь такой интенсивности стимуляции, которую может обеспечить секс-игрушка.

С партнером

Если же ты задумала испытать самый сильный оргазм с партнером, заранее приготовься к тому, что это будет значительно сложнее. И вовсе не потому, что, по статистике, оргазма во время парного секса достигают до восьмидесяти процентов женщин (а тех, которые во время процесса не прибегают к дополнительной стимуляции клитора, всего 30%). Дело вовсе не в статистике, а в том, что во время секса с партнером ты ответственна не только за свое удовольствие, но и за ощущения партнера. И, если весь пенисо-вагинальный секс превратить в одну сплошную погоню за самым ярким оргазмом в своей жизни, можно навредить партнеру эмоционально, задеть его чувства и заставить его ощущать себя использованным. Секс двух людей — это акт коммуникации. Поэтому, если хочешь получить самый яркий оргазм во время секса с партнером, лучше предупредить его об этом. Ты можешь обыграть это в виде забавного челленджа в духе «Если ты доведешь меня до самого яркого оргазма в моей жизни, я буду мыть посуду целую неделю».

Прелюдия — это важно. Женщины и мужчины устроены по-разному (сюрприз). И если мужчины готовы к непосредственному акту соития уже в тот момент, когда их половые органы готовы к этому в физиологическом плане, то женщинам нужно больше времени. Попроси партнера ласкать тебя столько, сколько нужно именно тебе для того, чтобы находиться на уровне достаточно сильного возбуждения.

При этом требования остаются прежними: обстановка, в которой происходит половой акт, должна быть комфортной и приятной, ты сама должна быть расслаблена и настроена на получение удовольствие, а партнер должен иметь представление о том, как доставить его тебе (надеемся, ты уже рассказала своему парню или мужу о том, как сделать тебе особенно приятно).

Полезный совет: не задирай планку слишком высоко. Когда мы готовимся к чему-то потрясающему, а происходит что-то не такое грандиозное, как мы думали, иногда возникает ощущение, что все было зря и бесполезно. В случае с сексом нужно заранее договориться с самой собой о том, что все может пойти не так, как тебе бы этого хотелось. Секс может перетечь в другое русло, может закончиться раньше, может вообще ничем не закончиться — и это нормально.